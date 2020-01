20 neue Eigentumswohnungen

CC Auto-Pflege-Center zieht nach Cornau / Gören verlegt Handwerksbetrieb nach Lemförde

+ Das CC Auto-Pflege-Center in Lemförde muss weichen. Eigentümer Serhat Gören wird das Gebäude für seinen Betrieb nutzen und Mehrfamilienhäuser errichten. Foto: Russ

Lemförde - Von Melanie Russ. Es tut sich einiges an der Hauptstraße in Lemförde unweit des Ortseingangs. Das CC Auto-Pflege-Center von Haizam Mohammad wird Ende Februar schließen. Grundstückseigentümer Serhat Gören möchte das Gebäude für seinen eigenen Heizungs- und Sanitärbetrieb nutzen, der derzeit an der Niedersachsenstraße in Hüde ansässig ist. Links und rechts des Gebäudes sollen zwei Wohnhäuser mit jeweils zehn Eigentumswohnungen entstehen.