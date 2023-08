Neue Büros und ein Lager für Medicabs

Von: Melanie Russ

Djawed Jacobi lässt auf dem Grundstück zwischen Kreisel und Rathaus in Lemförde ein Geschäftshaus errichten. © Russ

Geschäftsführer Djawed Jacobi lässt auf dem Grundstück neben dem Lemförder Rathaus ein Geschäftsgebäude für sein Unternehmen Medicabs errichten.

Lemförde – 2017 als kleines Unternehmen und zweites Standbein des Lemförder Apothekers Djawed Jacobi gestartet, ist der Homecare-Dienstleister Medicabs so stetig gewachsen, dass dringend ein eigenes Geschäftshaus und Lager notwendig sind. Beides soll jetzt auf dem Grundstück an der Hauptstraße zwischen Kreisel und Rathaus entstehen.

Medicabs berät und betreut Patienten mit chronischen gesundheitlichen Einschränkungen in vertrauter Umgebung, im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung und hat sich auf moderne Wundversorgung, ableitende Inkontinenz- und Stomaversorgung sowie die enterale Ernährungstherapie spezialisiert. Neben der Betreuung von Patienten in der Region werden laut Jacobi täglich 80 bis 120 Pakete mit medizinischem Material verschickt. Der Geschäftsführer beschäftigt nach eigenen Angaben inzwischen 34 examinierte Mitarbeiter, davon 25 in Vollzeit.

Anfangs waren Büros und Lager ebenfalls in seiner Löwen-Apotheke an der Hauptstraße und deren großem Keller untergebracht, im Laufe der Zeit mussten aber Garagen sowie Büroräume in Diepholz angemietet werden, weil es schlicht zu eng wurde. „Die strategische Entscheidung war schon lange gefallen, dass wir in Lemförde alles wieder zusammenführen wollen“, erklärt Djawed Jacobi. Das Problem war, ein passendes Grundstück für ein neues Geschäftsgebäude zu finden. Die Samtgemeindeverwaltung und vor allem deren Chef Lars Mentrup seien dabei eine große Unterstützung gewesen. Der Bürgermeister habe den Kontakt zur damaligen Eigentümerin vermittelt, die das Grundstück abgeben wollte. Im September 2022 wurde der Kaufvertrag unterschrieben, jetzt beginnt die Umsetzung der Planungen, für die sich Djawed Jacobi einen Investor ins Boot geholt. Alleiniger Geschäftsführer von Medicabs bleibt aber der Apotheker.

Der Entwurf zeigt das neue Gebäude und die Lagerhalle im Hintergrund, die neben dem vorhandenen Fachwerkhaus entstehen sollen. © Jacobi

Das Fachwerkhaus, das noch auf dem Grundstück steht, bleibt laut Jacobi erhalten und wird in den kommenden Jahren saniert. Daneben soll ein Geschäftsgebäude nach dem KfW40-Standard errichtet und mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Architektonisch sei es an das benachbarte Rathaus angelehnt, so der Apotheker. Im Erdgeschoss sind auf etwa 250 Quadratmetern Büros und Sozialräume vorgesehen, im 1. Obergeschoss sollen zwei barrierefreie Wohnungen entstehen und darüber im 2. Obergeschoss ein Konferenzraum, der für Besprechungen im eigenen Unternehmen dient, aber auch an andere Firmen vermietet werden kann.

Im 2. Obergeschoss plant Djawed Jacobi außerdem eine Art Ruheraum für die Kinder der Mitarbeiterinnen, in dem diese sich nach der Schule mit entsprechender Betreuung aufhalten, essen und Hausaufgaben machen können. „Wir haben im Innendienst viele junge Mütter“, begründet der Apotheker diese Entscheidung. Ihnen wolle er die Möglichkeit geben, in Vollzeit zu arbeiten.

Hinter dem Geschäftsgebäude und dem Fachwerkhaus in Richtung Combi-Parkplatz und Rathaus entsteht eine etwa 350 Quadratmeter große Lagerhalle. „Die wird man kaum sehen“, verspricht Jacobi. Außerdem werde auch sie optisch ansprechend sein. Wichtig ist ihm nach eigener Aussage auch die Begrünung des Grundstücks. Die vorhandenen Bäume sollen darum allesamt erhalten bleiben. Läuft alles nach Plan, wird Medicabs die neuen Räume im Juli 2024 beziehen.