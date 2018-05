Badesaison am Dümmer eröffnet

Lembruch - Petrus meinte es gestern mehr als gut mit den Temperaturen: An der Luft stieg das Thermometer auf über 20 Grad Celsius, das Wasser sollte um die 15 Grad haben.

Die Mutigen rund um Neptun, die mit einem Sprung ins Wasser beim 18. Dümmer-Erwachen offiziell die Badesaison eröffneten, hatten aber trotzdem auf das Angebot eines Neoprenanzuges zurückgegriffen – bis auf ein paar Unerschrockene. Das traditionelle Anbaden ist für jedermann, vorne weg schmeißen sich Politiker und Touristiker in die „Fluten“.

Bürgermeisterin Margarete Schlick hielt sich mit den Eröffnungsworten kurz: „Genießen Sie den Tag hier am See und an der Hafenanlage. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind.“ Tief aus dem Herzen der Seglerin, Einwohnerin und Bürgermeisterin bekannte sie: „Wenn ich auf den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.“ Rüdiger Scheibe, Bürgermeister der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, fragte angesichts des turbulenten, sonnengefluteten Vormittags selbstbewusst: „Wo war noch mal Rimini?“

+ Unter den Augen der Steggäste planschen und jauchzen die Anbader um die Wette. © Brauns-Bömermann Während sich die Mutigen in den vergangenen Jahren vom Steg aus ins Wasser gestürzt hatten, kam die Gruppe dieses Mal mit der offenen Schaluppe „Zwaan“ aus Richtung See, gefolgt vom Elektroboot „Schlickliner“. Als Torwächter fungierten zwei Ruderboote der SG Diepholz, die mit den langen Rudern Platz schafften, als Neptun mit Gefolge kam. Und dann hieß es Schlagseite mal Backbord, mal Steuerbord und Sprung. Unter dem Applaus der Steggäste planschten und jauchzten die Anbader um die Wette.

Auf der „Zwaan“ vorne im Bug Rudi „Komiker“ Ringsdorf mit Schifferklavier und lockeren Seemannsliedern. „Kommen Sie aus Dümmerlohausen?“, fragte er die Gäste aus. Er hatte Kartons an den Füssen und wollte sie Glauben machen, er gehe jetzt dorthin. „Am meisten habe ich um meine Frisur Angst“, bekannte er und strich über seine Tolle. „Und die Betonklötze an den Füssen könnten hinderlich sein.“

Mehr Illusion gab es für die kleinen Gäste bei Visagistin Lydia Herrmann aus Menslage. Sie und ihr Zelt waren eine einzige Augenweide, die Motive für die Gesichter der Kleinsten pure Träumerei.

Den traditionellen Dümmer See Party Song „Ich bin mit Dir so gern am Dümmer See“ sangen alle Gäste mit. Den Song gibt es seit 1990. Er wurde in neuem Sound von Werner Wöstmann produziert und groovt seitdem noch ordentlicher.

Beste Stimmung

Gute Stimmung, relaxen, genießen, kulinarisch verwöhnen, das war das Motto der Meile rund um den Bootssteg der Segelschule Schlick am Deich. Seilspringen für den guten Zweck „neuer Bouleplatz“, Kunsthandwerkerstände, Blumenausstellung und die Ausstellung des Modellbauclubs Espelkamp rundeten das Angebot ab. Die Naturschutzverbände vom See beantworteten Fragen. Wer Lust hatte, konnte bei traumhaftem Wetter eine Testfahrt unternehmen.

Und auch die Prominenz der anderen Seeseite war gekommen: Dammes Bürgermeister Gerhard Muhle und Bernd Stolle, Geschäftsführer der Touristinformation Dammer Berge.

Ein Miniwermutstropfen blieb: Die Toilettenanlage am Deich war noch nicht fertiggestellt, stattdessen gab es einen WC-Wagen, das Tor im Bereich Seeblick war am Morgen zunächst für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen vom Parkplatz aus nicht passierbar, und hier und dort kassierten Stand- und Ausstellungswagenaufsteller eine Rüge wegen der Überschreitung von Grundstücksgrenzen.

