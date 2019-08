NUVD und viele Helfer ermöglichen Bienenlehrpfade gegen das Artensterben

Hüde – Die Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD) hat dem Bienensterben schon lange den Kampf angesagt, denn mehr als sieben Jahre steht das Problem mit den verschwindenden Insekten nun schon auf der Tagesordnung der Vereinigung. Seitdem gab es bereits viele Unternehmungen, um den Artenschutz aufrecht zu erhalten. Nun präsentierten Christian Vogel und Udo Effertz von der NUVD einen Bienenlehrpfad, also eine Fläche auf der geeignete Pflanzen für Bienen platziert werden, auf denen viele der schwarz-gelben Tiere schon bald ein neues Zuhause finden sollen.

An der Aktion waren viele Helfer beteiligt. Finanzielle Unterstützung erhielten die Umweltschützer bei ihrem Vorhaben durch die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die 50 Prozent der Gesamtkosten übernahm, den Rest finanzierten die NUVD, der Hüder Dorfverein, der auf dem Areal einige Obstbäume pflanzte, und das Landvolk Grafschaft Diepholz, das sich mit zwei Bienen-Informationstafeln an dem Projekt in Hüde beteiligte. Diese Tafeln informieren über die bedrohten Lebwesen und ihre Bedeutung in der Landwirtschaft.

Udo Effertz erklärt den Weg, die Bienen zu retten: „Wir wollen die Natur zusammen mit den Menschen vor Ort schützen. Wir hoffen, dass wir die Leute mitziehen und eigeninitiativ erstellte Blühflächen immer mehr zur Normalität werden. Wir sehen, dass das hier schon sehr gut funktioniert. Wir möchten unsere Idee auch außerhalb unseres Gebiets verbreiten und sind dankbar über jede Hilfe.“

Der Musikhochschullehrer Professor Michael Schmoll war einer dieser Helfer und stellte die von ihm gepachtete Grünfläche, neben seiner Musikakademie zur Verfügung. Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ genehmigte der NUVD, die circa 3 000 Quadratmeter große Fläche mindestens 20 Jahre lang als Bienenlehrpfad verwenden zu dürfen.

+ Noch hat der Bienenlehrpfad mit der Trockenheit zu kämpfen, aber schon bald soll hier alles blühen und ein neues Zuhause für die Insekten entstehen. © Kommnick

Laut Vogel kann jeder etwas gegen das Bienensterben tun: „Manchmal reicht es schon, eine kleine Fläche im eigenen Garten der Natur auszusetzen, an der Stelle nicht zu mähen und wuchern zu lassen. Neben dem Kompost ist es beispielsweise eine einfache Lösung, die Brennnesseln stehen zu lassen. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist, und jede kleine Grünfläche ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. So lassen sich Umweltprobleme am besten bekämpfen, wenn jeder Einzelne etwas dafür tut.“

Doch einen Gegenspieler haben Vogel und Effertz: die Trockenheit. Der ausbleibende Regen verzögert das Wachstum der Blumen und Bäume. „Wir sind nun im zweiten trockenen Jahr in Folge, und das fehlende Wasser macht uns oft einen Strich durch die Rechnung. Durch die Trockenheit sehen manche neu gepflanzten Bäume aus, als wäre Herbst, deswegen wäre Regen eine große Hilfe“, erklärt Christian Vogel.

Unabhängig vom ausbleibenden Regen ist das nächste Objekt bereits in Planung: Im kommenden Jahr möchte die Natur- und Umweltschutzvereinigung einen Bienenkasten auf der neuen Fläche errichten, „für den es dieses Jahr leider schon etwas zu spät ist“, verrät Effertz.

bjk