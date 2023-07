Nachmittagsbetreuung in Lemförde bleibt erhalten

Von: Melanie Russ

Der neue Hort für die Nachmittagsbetreuung soll in der Grundschule Lemförde angesiedelt sein. © Russ

Der DRK-Kreisverband Diepholz will ab August einen Hort mit zwei Gruppen für die Nachmittagsbetreuung in Lemförde betreiben.

Lemförde – Für Kinder von 6 bis 14 Jahren wird es in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde weiterhin eine Nachmittagsbetreuung in einem Hort geben. Die Verwaltung hat mit dem DRK-Kreisverband Diepholz einen neuen Partner gefunden, der die Betreuung ab dem 1. August übernimmt. Das neue Angebot ersetzt sowohl die langjährige Hort-Betreuung der örtlichen Ole gGmbH in deren Räumen an der Bahnhofstraße als auch die ergänzende Betreuung an der Grundschule Lemförde, die Ole im vergangenen Jahr im Auftrag der Samtgemeinde ebenfalls übernommen hatte.

Laut Hauptamtsleiterin Kerstin Schult startet das neue Angebot zunächst als Ferienbetreuung, da noch einige Fragen für den Betrieb eines Horts geklärt werden müssen. Auch der Vertrag zwischen Samtgemeinde und DRK sei noch nicht unterschrieben. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, geht die Betreuung als Hort weiter.

Eltern können ihre Kinder seit Montag anmelden, das Formular ist auf der Homepage der Samtgemeinde Lemförde zu finden. Weitere Informationen zur Betreuung werden in Kürze auch auf der Internetseite des DRK-Kreisverbands zu finden sein. Dort werde aktuell noch an den letzten Details gearbeitet, so Kerstin Schult. Unter anderem stehen die Öffnungszeiten noch nicht hundertprozentig fest. Es werde noch berechnet, was mit dem verfügbaren Budget möglich ist.

Fest steht dagegen: Die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde wird Träger des Horts, der DRK-Kreisverband wird ihn betreiben, und die Eltern müssen für die Betreuung 50 Euro pro Woche zahlen. Die Betreuung wird in Räumen der Grundschule Lemförde erfolgen, die Mensa wird durch einen Container-Anbau für einen vorübergehenden Zeitraum vergrößert. Das DRK wird das Personal der bisherigen ergänzenden Betreuung übernehmen. „Für die Kinder, die dort bisher betreut werden, bleibt also alles wie immer“, betont Kerstin Schult.

Am 1. August geht es erst mal mit einer Gruppe los. „Aber der Plan ist, dass wir wieder zwei Gruppen mit je 20 Plätzen anbieten“, erklärt die Hauptamtsleiterin auf Nachfrage. Ein entsprechender Bedarf sei bei den Erziehungsberechtigten abgefragt worden. Allerdings muss auch ausreichend Personal für zwei Gruppen gefunden werden.

Aber warum überhaupt das neue Angebot? Laut Kerstin Schult hatte die Ole gGmbH schon zu Jahresbeginn angekündigt, dass sie ihren Hort an der Bahnhofstraße nach den Sommerferien nicht weiterbetreiben wird. Für sie sei klar gewesen, dass damit auch die ergänzende Betreuung der Samtgemeinde in dieser Form nicht lange fortgeführt werden kann, die Ole im vergangenen Jahr übernommen hatte, nachdem der vorherige Kooperationspartner den Vertrag mit der Samtgemeinde gekündigt hatte. Denn es ist aufgrund der geringen Stundenzahl der Mitarbeitenden bei nur einer Gruppe schwierig, Personal zu finden. Also entschloss sich die Samtgemeinde, auch die ergänzende Betreuung zu beenden, um neu anzufangen und einen Anbieter für einen Hort mit zwei Gruppen an einem Ort zu suchen, den sie im DRK-Kreisverband gefunden hat.