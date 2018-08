Dietmar Wischmeyer lässt sein Publikum mit rauchendem Kopf zurück

Lembruch - Von Simone Brauns-Bömermann. Die Sirenen gingen los in Lembruch, aber es gab keinen offiziellen Alarm. Damit startete der Comedian, studierte Philosoph und Literaturwissenschaftler Dietmar Wischmeyer mit ausgeprägtem Hang zur Wortakrobatik seine sechste „Zeltmission“ vor 650 Besuchern.

Nach zweieinhalb Stunden Druckbetankung durch Wort, Witz, Geschichtswissen, Sprachgebrauch, Dialekt und Slang seiner Figuren raucht dem Publikum der Kopf, den einige schon zum Lachen in den Schoß nehmen müssen, weil die Bauchmuskeln schlappmachen. Das Fazit des Abends: „Das war spitze.“

2013 kam Wischmeyer vom Steinhuder Meer mit missionarischem Gedanken das erste Mal nach Hüde zum Dümmer und titelte: „Flache Witze für flache Gewässer.“ Das ist natürlich stark untertrieben und klammert man die Fäkalsprache aus, der er sich gezielt und in vollem Besitz seiner großen Intellektualität bedient, wird mit seinem Auftritt am Donnerstag in Lembruch das Ausmaß seines großen humoristischen, parodistischen Könnens klar.

Mit ihm kommt kein Comedian, sondern ein fleißiger Arbeiter mit dicker Kladde und dezidiert beobachteter Geschichten zum Fehlverhalten der Spezies Mensch kombiniert mit Wortschatz auf die Bühne. Er ist ein Vorleser, beschreibt die Menschen und Charaktere überspitzt, manchmal ekelig mit Worten wie ein guter Karikaturist mit spitzer Feder.

Wischmeyer begeistert so, dass die Leute ihr Handy vergessen

Wenn Wischmeyer zu seinem Missionsauftrag selbst sagt: „Hat man dieses Panoptikum des bundesdeutschen Irrsinns in seiner ganzen Weite durchlebt, gewinnt der Mensch an persönlicher Sicherheit: Denn mit dem Blick auf das Abnormale versichert man sich selbst seiner eigenen Normalität“, ist eigentlich seine Triebfeder beschrieben.

Ihm gelingt, was bei manchen Eltern graue Haare wachsen lässt: Als Vorleser begeistert er über Stunden junge Menschen mit Worten, Mimik, Schauspiel, ohne dass diese den Drang verspüren, den Verlockungen des Smartphones zu erliegen, um Bilder von diesem genialen Künstler zu machen.

Er machte sich auch dieses Jahr wieder auf die Reise zu den Muttis, Finanzbeamten, Verkäufern in Fachgeschäften, Jugendlichen, Rentnern, Männern und Frauen, Dicken und Dünnen, Alten und Jungen. Würde sein Lebenslauf nicht Germanistik ausweisen, ginge er als Pathologe durch. Im Sezieren ist er groß und im Beschreiben.

Die Sprache ist super, aber die Themen gewöhnungsbedürftig

Der Macher des Frühstyxradios von „Günther, der Treckerfahrer“ kann auch Märchen und hat Ideen zum günstigen Sterben: „Ich kaufe mir ‘ne Karte für’n Zoo, da verputzt mich der weiße Riese“, spielt auf die Kosten rund ums Sterben an. Zählt in zungenbrecherischer Geschwindigkeit auf, was in Deutschland erlaubt und nicht erlaubt ist. Kommt zum Schluss: „Straffrei geht aus, wer auf der Straße stirbt“.

Wischmeyer ist Meister der Synonyme: Ihm reicht nicht der eine Begriff, er hat immer mindestens fünf parat. Beispiel: Kot. Wischmeyer findet Analfrucht, tief schwarzer Kollege, „Bierschiss“, Iltisgrund. Gibt Tipps, wie man das Exkrement aus dem Tiefspüler angelt, um es frisch dem Finanzbeamten zu schicken. Sprache toll, Thema gewöhnungsbedürftig. Saugende Babys sind bei ihm nicht süß, sondern Maden und Brut, Mütter Milchkühe mit erotischen blauadrigen Riesen“titten“. Andere Frauen eignen sich als altdeutsche Ehebrocken wie belastbare Voltigier-Gäule.

Wischmeyer erdet sich: „Zwei Tische weiter lese ich meinen Artikel zur Menschenklonung.“ Nach so viel brutalem Realismus muss ein Märchen her. Er erzählt die Mär von der kollabierenden Bauknecht-Magd, die mit Stückgutkalesche aus Brandenburg durch eine Miele ersetzt wird. „Ich zahlte mit Brüsseler Dublonen, bevor mir barst der Brägen.“

Die SPD ist immer schuld, sagt Wischmeyer

Das Publikum kann sich kaum noch halten, weiß nicht, wann es die kurze richtige Luftholpause zum Lachen nutzen kann, wenn er den Helm aufsetzt und „Der kleine Tierfreund“ ist oder sich in den rechts und nahe des Zweiten Weltkriegs verharrten „Willi Deutschmann“ verwandelt. Er verteidigt die Straße gegen den Ivan und Schuld ist immer die SPD. Mal lachen die Männer, mal die Frauen, aber bei Wischmeyer immer ausgewogen.

Sein 1970er orangfarbenes Telefon degradiert den Dienstleistungsstandort Deutschland und der Literat der Jetzt-und- Hier-Zeit hat für den Abend sein Pulver verschossen.