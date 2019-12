Nach 25 Jahren und vielen Erinnerungen ist Schluss

Lemförde – Der Handarbeitskreis des DRK-Ortsvereins „Altes Amt Lemförde“ löst sich auf und sagt nun leise „Servus“. 1994 ist er aus dem DRK-Seniorenkreis hervorgegangen. Initiatorin war damals die heutige Ehrenvorsitzende des Ortsvereins, Giesela Münkel.

In der Regel trafen sich bis zu 15 Frauen einmal im Monat, um in gemütlicher Runde Handarbeiten zu kreieren und gemeinsam Kaffee zu trinken, wie der Handarbeitskreis mitteilt. Auch das Klönen sei dabei nie zu kurz gekommen. An diesen Nachmittagen seien einzelne Fertigkeiten untereinander ausgetauscht worden, Tipps wurden weitergegeben und viel Neues ausprobiert.

Zu Weihnachten war auch Basteln angesagt. Unter der Anleitung von Heidi Denker fertigten die Mitglieder den Tischschmuck für die DRK-Adventsfeier. Den durften die Besucher anschließend mitnehmen.

Laut Mitteilung wurden Patienten im Diepholzer Krankenhaus, die Weihnachten nicht zu Hause verbringen konnten, mit kleinen Präsenten vom Ortsverein überrascht. Im jährlichen Wechsel schmückten die Handarbeitsdamen Tannenbäume in verschiedenen karitativen Einrichtungen, beispielsweise im DRK-Seniorenheim in Barnstorf. Aber auch die Besucher der katholischen Kirche in Lemförde durften sich, zuletzt vor zwei Jahren, an einem geschmückten Baum erfreuen.

Im Jahr 2009 sei der Handarbeitskreis dem Aufruf der Bundeskanzlerin gefolgt: Zur Verringerung der hohen Säuglingssterblichkeit in Entwicklungsländern strickten und häkelten die Damen Baby-Mützen. Nach nur vier Wochen seien 250 Mützen an die Bundeswehr übergeben worden. Die Mützen wurden anschließend mit nach Afghanistan genommen.

Nachdem altersbedingt die Anzahl der Teilnehmerinnen kleiner wurde und keine Neuzugänge den Handarbeitskreis mehr verstärkten, musste nach 25 Jahren die schmerzliche Entscheidung getroffen werden, den Handarbeitskreis aufzulösen, teilte der DRK-Ortsverein „Altes Amt Lemförde“ mit.

Was bleiben wird, seien viele schöne Erinnerungen an die kreativen Nachmittage mit einer Vielzahl individuell gefertigter Handarbeiten, die gemeinsamen Aktionen und die stets gute Gemeinschaft.

Die Heimat des Handarbeitskreises war der Gemeinderaum der katholischen Kirche in Lemförde. Als Dank für die nette Aufnahme in den vergangenen Jahren schmückten die Handarbeitsdamen bei der letzten Tannenbaumaktion nochmals den Baum im Eingangsbereich der Kirche. Mit großem Engagement und viel Geschick erstrahlte der Tannenbaum schon bald im weihnachtlichen Glanz.