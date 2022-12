Nabu Niedersachsen übernimmt den Schäferhof Stemshorn

Von: Melanie Russ

Teilen

Der Schäferhof in Stemshorn hat mit dem Nabu Niedersachsen einen neuen Betreiber. © Brauns-Bömermann

Der Nabu Niedersachsen übernimmt den Schäferhof in Stemshorn zum 1. Januar 2023 kostenlos vom Hunte-Wasserverband. Er möchte die Landschaftspflege mit Schafen fortführen und auch ein touristisches Angebot vorhalten.

Stemshorn – Es geht weiter auf dem Schäferhof in Stemshorn. Der Nabu Niedersachsen hat vom Eigentümer der Liegenschaft, dem Hunte-Wasserverband, den Zuschlag für die Nutzung ab dem 1. Januar 2023 erhalten. Er tritt damit die Nachfolge des Vereins Naturraum Dümmerniederung an und möchte nach eigener Aussage die Landschaftspflege mit Schafen im Ochsenmoor fortführen und auch ein touristisches Angebot vorhalten.

Als klar wurde, dass der Verein den Schäferhof nicht weiterbetreiben kann und will, hatte der Hunte-Wasserverband ihn Landesbehörden, örtlichen Kommunen und gemeinnützigen Naturschutzorganisationen die Übernahme angeboten. Wie Nabu und Wasserverband gemeinsam mitteilen, erhielt der Nabu den Zuschlag. Der notarielle Vertrag ist inzwischen unterzeichnet.

„Der Nabu übernimmt den Schäferhof in erster Linie, damit umliegende Grünlandflächen weiterhin in bewährter Weise durch eine Schäferei naturschutzfachlich bewirtschaftet werden können,“ erklärt der Nabu-Landesvorsitzende Dr. Holger Buschmann. „Wir sind uns aber sehr bewusst, dass er natürlich auch eine touristische Bedeutung für die Region hat. Hier soll auch künftig ein Anlaufpunkt für Menschen auf ihrer Radtour durch die Natur sein und hin und wieder in Kooperation mit dem Nabu Dümmer, dem Naturschutzring und der ansässigen Schäferei Umweltbildungsveranstaltungen stattfinden. Genaueres dazu wird erst in den kommenden Monaten erarbeitet. Allerdings bedeutet die Erhaltung eines solchen Hofes auch eine große Herausforderung.“ Dabei hoffe man auf die Unterstützung der Bürger, der Gemeinde, des Landkreises und weiterer Akteure.

Laut Nabu erfolgte die Abgabe unentgeltlich unter der Voraussetzung, dass der Hof für mindestens zehn Jahre gemeinwohlorientiert genutzt wird. „Hintergrund dieser Entscheidung ist unter anderem, dass erforderliche Sanierungen in der Vergangenheit im Wesentlichen mit öffentlichen Mitteln oder durch ein Sponsoring erfolgt sind“, so der Nabu.

Errichtet wurde der Schäferhof 1952 als Deichschäferei vor dem Hintergrund der Fertigstellung des Deiches um den Dümmer. Bis Ende der 1990er-Jahre haben die Pächter des Schäferhofs die Deiche am Dümmer und an der Oberen Hunte mit Schafen beweidet. Dann wurde diese Nutzung aus wirtschaftlichen Gründen beendet, die Deichmahd erfolgte fortan maschinell.

Da der Hunte-Wasserverband keine Verwendung mehr für den Schäferhof hatte, wurde er seit der Jahrtausendwende dem Verein Naturraum Dümmerniederung pachtfrei gegen Erstattung der Betriebskosten für Zwecke der Landschaftspflege mithilfe von Schafbeweidung überlassen. Der Verein kämpfte allerdings schon seit Längerem mit einer massiven Unterfinanzierung, da er zum großen Teil auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen war.

Die nicht auskömmliche und nicht langfristig gesicherte Finanzierung der Landschaftspflege im Ochsenmoor führte schließlich auch dazu, dass Schäfermeister Michael Seel, der den Hof seit 2012 vom Verein gepachtet hatte, in diesem Jahr mit seinen Moorschnucken von dannen zog. Da für den Verein ein Weiterbetrieb über den 31. Dezember 2022 hinaus nicht infrage kam, musste ein Ersatz her, um den Schäferhof, der auch ein touristischer Anziehungspunkt ist, zu erhalten. mer