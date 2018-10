Musik, die durch gute und schwere Zeiten trägt

Idee des Gründers Klemens große Klönne weitergedacht / 18. Hospiz-Benefizkonzert in der katholischen Kirche „Zu den heiligen Engeln“

+ Der Männergesangverein Diepholz und der „KlaviChor“ unter der Leitung von Monika Zilke traten bei dem Benefizkonzert gemeinsam auf. - Fotos: Brauns-Bömermann

Lemförde - Musik ist wie ein imaginärer fliegender Teppich: Sie trägt durch gute und schwierige Zeiten, lässt man sie an sich heran. Dabei ist es egal, welche Musikrichtung man bevorzugt. Treu der Idee des Gründers Klemens große Klönne, der vor 18 Jahren parallel zum ersten deutschen Hospiztag das Hospiz-Benefizkonzert in Lemförde initiiert hatte, erklang am Sonntagabend vor vollem Haus eine musikalische Vielfalt.