Museum schlägt seit 50 Jahren Brücke zur Vergangenheit

Lembruch - Von Melanie Russ. Mit dem Ziel, den Menschen Geschichte und Natur des Dümmers näherzubringen und eine Brücke zu schlagen zwischen der Gegenwart und denen, die vor mehr als 5 000 Jahren dort lebten, hat der Heimat- und Verschönerungsverein Lembruch in den 1960er-Jahren begonnen, die schon länger schwelende Idee eines Dümmer-Museums in die Tat umzusetzen. Dem Durchhaltevermögen der damaligen Mitglieder ist es zu verdanken, dass das Museum nach Jahren der Planung und Auseinandersetzungen mit dem Landkreis Diepholz zum Trotz am 20. Juli 1968 eingeweiht werden konnte.

Das Projekt überhaupt erst möglich gemacht hatte der Erfolg des Dümmerbrands, den der damals noch Verkehrs- und Verschönerungsverein veranstaltete und der das nötige Geld in die Kassen spülte. „1962 hatte der Verein ein gutes finanzielles Polster und beschloss am 17. März die Gründung des Museums“, blickt die heutige Museumsleiterin Sabine Hacke zurück. Schon damals hätten viele Bürger ihre Unterstützung für das Projekt angeboten.

Götkers stellen Grundstück

Der Ort für das neue Museum war mit dem Grundstück, das das Ehepaar Ernst und Marie-Luise Götker dem Heimat- und Verschönerungsverein per Erbbauvertrag für 99 Jahre kostenlos zur Verfügung stellte, bereits 1963 gefunden, doch unterschiedliche Auffassungen über die Form des Gebäudes verzögerten den Bau. Dem Verein schwebte ein zweigeschossiges Gebäude mit Reetdach vor, der Landkreis favorisierte einen modernen Flachbau, den die Lembrucher aber kategorisch ablehnten. Im Oktober 1964 stoppte der Landkreis die vom Verein bereits in Auftrag gegebenen Bauarbeiten. Etwa zwei Jahre zogen ins Land, bevor es auf der Baustelle weiterging und das Museum gemäß der überarbeiteten Pläne des Vereins errichtet wurde.

Nach der Einweihung des etwa 132 000 DM teuren Museums wählten die Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsverein als Träger des Museums Fritz Hollberg zum ersten Leiter. Hollberg war zuvor als Museumsbeauftragter des Vereins bereits maßgeblich an der Realisierung des Vorhabens beteiligt gewesen. In den folgenden Jahren füllten er und seine Frau Adelheid das Museum mit viel Leidenschaft mit Leben, erinnert Sabine Hacke. Sehr profitiert habe es in den Anfangsjahren von der Schließung des Heimatmuseums in Diepholz. Es habe viele Tierpräparate und Fossilien übernehmen können.

Gegen Ende der 1990er-Jahre wuchs im Heimat- und Verschönerungsverein der Wunsch nach einer grundlegenden Modernisierung. Nachdem es über die Art der Neuausrichtung immer wieder zu Differenzen mit Fritz Hollberg gekommen sei, sei das Ehepaar 1999, als Ehefrau Adelheid das Rentenalter erreichte, aus dem Museum ausgeschieden, berichtet Hacke weiter. Im Jahr darauf übernahm Dr. Ralf Vogeding, Leiter des Kreismuseums in Syke, die kommissarische Leitung des Dümmer-Museums, sorgte dafür, dass es weiterhin regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen gab, und arbeitete gemeinsam mit Trägerverein, Landkreis und der Kreissparkasse Diepholz als wichtigem Förderer an der Neuausrichtung des Museums. Die beinhaltete neben einer neuen Konzeption der Ausstellung auch die Nutzung moderner Methoden der Wissensvermittlung.

2001 übernahm Sabine Hacke die Museumsleitung. „Meine erste Aufgabe bestand darin, ein Feinkonzept für die Ausstellung zu erstellen“, erinnert sie sich. Bei ihren Überlegungen, welche Themen wie aufbereitet werden sollten, habe sie immer die Kinder und Jugendlichen im Hinterkopf gehabt, denn die Museumspädagogik sollte künftig eine weitaus prominentere Rolle als bisher spielen. Nach und nach führte Hacke Aktionstage, Märkte, den Museumssalon und weitere Aktivitäten ein, um bei den Menschen die Lust zu wecken, das Museum häufiger zu besuchen.

Neuanfang mit zweijähriger Schließung

Aber bevor die neue Leiterin richtig durchstarten konnte, schloss das Museum im August 2001 zunächst für fast zwei Jahre seine Türen und wurde von Grund auf saniert. Die Neueröffnung wurde am 27. Mai 2003 gefeiert. Im Februar des folgenden Jahres gründete sich der Förderverein. „Das ist eine ganz wichtige Einrichtung“, betont Hacke und meint damit nicht nur die finanzielle, sondern auch die ideelle Unterstützung der Ehrenamtlichen.

Die nächste große Zäsur folgte 2007. Trotz Unterstützung von Landkreis und Verbänden habe der Heimat- und Verschönerungsverein die finanzielle Last des Dümmer-Museums nicht länger tragen können, erinnert Hacke. So ging es am 1. Juli in die Trägerschaft des Landkreises Diepholz über.

In den nächsten Jahren folgten weitere Veränderungen. Als wichtigen Schritt bezeichnet die Museumsleiterin die Gründung der Forschungsstation 2009. Sie ermögliche ein differenziertes Angebot für Grundschüler, Gymnasiasten und Studenten gleichermaßen. 2011 wurde das Außenaquarium installierte, 2013/14 folgte ein weiterer Ausbau.

Zehntägiges archäologisches Fest

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums können sich historisch Interessierte auf eine Sonderausstellung zur Geschichte des Museums freuen, die am Sonntag, 1. Juli, startet. Die dazugehörige etwa 90-seitige Chronik wird während der Jubiläumsfeier mit Festakt und umfangreichem Rahmenprogramm am 20. Juli vorgestellt. Dann ist auch der Stapellauf des Einbaum-Nachbaus geplant, den Archäotechniker Thorsten Helmerking ab dem 2. Juli vor dem Dümmer-Museum aus dem Rumpf einer Starkeiche schlagen wird. An die Jubiläumsfeier schließt sich ein zehntägiges archäologisches Fest an, das sich thematisch von der für den Dümmer so wichtigen Steinzeit bis in die Eisenzeit erstreckt. Die Besucher sind bei allen Aktionen zum Mitmachen eingeladen.