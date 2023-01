Erster Wintermarkt in Lembruch ist ein großer Erfolg: „Das hat hier gefehlt“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Ortsfeuerwehr Lembruch hatte Teig für Stockbrot vorbereitet. Die Feuerschale war durchgehend belagert, wegen des leckeren Brots und der Wärme gegen die kalte Kälte. © Brauns-Bömermann, Simone

Zum ersten Mal gab es in Lembruch einen Wintermarkt. Mit dem Motto „Kopf aus, Dümmer an“ lässt sich die Stimmung dieser Veranstaltung gut beschreiben.

Lembruch – Irgendwo vom See her singt jemand den Superhit von Sting „Englishman in New York“, kleine Hunde kläffen in Steppmäntelchen und der Duft von Spießbraten nebelt durch die Luft: Wintermarkt im Lembruch. Das Wochenende gehörte den Gästen des ersten Marktes dieser Art neben dem Dümmer-Museum rund um den Teich mit Eichenbestand.

Eingeladen zu ihrer Idee „Wintermarkt“ für Besucher des Dümmers und Einheimische hatte das Event-Team um Monique Macke, Gaby Blumberg, Joachim Arnoldi und Philipp Eickhoff mit Unterstützung des Heimat- und Verschönerungsvereins Lembruch. Sie hatten einen Stand mit Namen „Orga-Team“. Dort liefen am Samstag nur positive Rückmeldungen ein. Ganz aus dem Häuschen und mächtig stolz war Bürgermeister Michael Macke zum gelungenen Serienstart. „Ich bin stolz wie Bolle“, sagte er am Stand. Dann musste er auch schon wieder weiter: Die nächste Bude wartete auf seinen Besuch.

„Das hat hier gefehlt“, urteilte ein Gast, der aus Richtung Marissa-Ferienpark über den Deich kam und positiv überrascht war von dem Angebot. Regionale Kunsthandwerker mit kreativen Ideen waren angetreten, um den Dümmer, der gerade einen riesigen Hype erlebt, zu vertreten. Alles hatte es in sich: der Dümmer-Traum, Eierlikör mit Sahnehaube, die Dümmer-Kiste (Geschenkkarton mit diversen regionalen Produkten heimischer Hersteller und einer Naturpark Dümmer-Karte) von René Lampe aus Brockum, das Lastenfahrrad zum Verleihen von Julia Kraft, „Dümmer Dogs“ aus Lembruch.

Bei Julia Kraft hing ein Jutebeutel mit Slogan „Kopf aus, Dümmer an“, ein echtes Bekenntnis zum zweitgrößten Binnensee Niedersachsens. Simone Brüggemann aus Osnabrück war mit ihren Surf- und Segelupcycling-Produkten mit dem Namen „Dümmerkind“ präsent und erklärte einem Besucher, dass es nicht so schlau war, seine alte Surfausstattung zu verschenken. „Es ist gerade wieder hip, die Boards aus den 1980er- und 1990er-Jahren mit gleichaltem Segel und Rigg zu fahren.“

Lena Dambor (r.) aus Westrup (Stemwede) ist sehr kreativ und kann gut nähen: Sie hat eine eigene Stickmaschine, die so nette Wortspiele auf Kissen bringt. Ihr kleines Unternehmen heißt: Lenaliens Werkstadt. Da fertigt sie „Unikate und Meer“. © Simone Brauns-Bömermann

Der Wintermarkt, der so ganz anders herüberkommt als ein traditioneller Weihnachtsmarkt, besticht, weil die Besucher nach der stressigen Weihnachtszeit entspannter wirken. Die optimale Flaniermeile zwischen Augen- und Gaumenschmaus. Ob Spießbraten im „Knacki“ von der Bäckerei Macke, Stockbrot am Lagerfeuer oder Eierlikör mit Sahne, Feuerzangenbowle, Met und Glühwein – alles regionale Angebote. Steffen Eickhoff vom Bett und Bike Hotel „Zur alten Post“ war das sehr wichtig: „Das Fleisch stammt vom Landwirt Ottmar Dannhus, zerlegt hat es die Fleischerei Detert und wir haben es gebraten.“

Gaby Blumberg vom Orga-Team strahlte: „Den Ausstellern gefällt es, den Besuchern gefällt es und uns gefällt es.“ Die Idee der Veranstalter, dem „Winter Tschüss zu sagen und dem Frühling ein Hallo zuzuwerfen“ ging auf. Und da war der Sonntag noch nicht herum.

Die Idee in der „Saure-Gurken-Zeit“ nach Weihnachten einen Markt anzubieten, kam mit der Ideensammlung zur Dorfentwicklung. Darin sind neben Lembruch auch Hüde, Marl und Stemshorn vertreten. Die Bürger der Nachbarorte versäumten es nicht, den Lembruchern einen Besuch abzustatten.

Einzig auf das Wetter hatte das Orga-Team keinen Einfluss: Es meinte es aber am Samstag richtig gut mit ihnen, die Sonne schien und es war kalt genug für ein heißes Getränk. Die Terminwahl zu den Zeugnisferien und einem gut gefüllten Marissa-Ferienpark war besonders clever.

Für musikalische Stimmung sorgte kein geringerer als Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup am Saxofon und im Anschluss Alexander Koop an der Sologitarre mit Gesang.