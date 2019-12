Mona Lisa flüchtet in den Amtshof

Kabarett, Musik und nach längerer Zeit wieder einmal ein Theaterstück: Die Aktiven von „KulturBUNT“ Lemförde präsentieren das Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2020.

Lemförde - Der letzte Vorhang des Jahres hat sich gerade erst geschlossen, da präsentieren die Aktiven von „KulturBUNT“ schon das nächste Programm, das dem Namen des Lemförder Kulturvereins wieder alle Ehre macht. Kabarett, Musik und nach längerer Zeit wieder einmal ein Theaterstück – also jede Menge Abwechslung – erwartet die Besucher im ersten Halbjahr 2020 auf der Bühne des Rittersaals im Lemförder Amtshof. Außerdem sind Tagesfahrten zur Kunsthalle in Bremen und nach Groningen geplant.

„Es gibt auf dem Kulturmarkt sehr viele Musikangebote, aber wenige Schauspiele, die auch zu uns passen“, begründet Ursula Vocks, Vorsitzende des Kulturvereins, warum Theaterstücke im Rittersaal eine Seltenheit sind. „Wir nehmen eher kleinere Produktionen“, schließlich ist auf der Bühne auch nicht so viel Platz wie in einem großen Theater. Für Theaterstücke gilt wie für die übrigen Veranstaltungen: „Wir gucken uns vorher alles an, was wir verpflichten, damit wir sichergehen, dass es auch zu Lemförde passt“, so Vocks.

„Für uns ist es spannend“

Besonders gut laufe immer Kabarett. „Dafür ist Lemförde bekannt“, weiß die Vorsitzende. „Für das Kabarett kommen die Leute von weit her zu uns.“ Ziel sei immer, ein möglichst abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, um viele unterschiedliche Geschmäcker anzusprechen. „Und für uns ist es ja auch spannend“, so Vocks

Auftakt der Veranstaltungsreihe ist am Samstag, 11. Januar, mit der Fahrt zur Kunsthalle. Unter dem Titel „Ikonen: Was wir Menschen anbeten“ zeigt sie die bisher größte und aufwendigste Ausstellung in ihrer Geschichte. „Das ist eine einmalige Aktion, dass die Kunsthalle für eine einzige Ausstellung leer geräumt wird“, hebt Ursula Vocks hervor. Es werden 60 Kunstwerke aus 900 Jahren vom Selbstporträt Vincent van Goghs über Andy Warhol bis zu Jeff Koons Skulptur „Balloon Dog“ gezeigt. Der Preis für Zugfahrt ab Lemförde, Eintritt und Führung beträgt 18 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Anmeldungen und weitere Informationen steht Ursula Vocks unter Telefon 05443/8857 zur Verfügung.

+ „Les Troizettes.“ © Fräulein Fotograf

Am Sonntag, 26. Januar, hebt sich der Vorhang im Rittersaal für die kleinen Kulturfreunde. Ab 15 Uhr ist das Kindertheater „Das Rap Huhn“ für Mädchen und Jungen von fünf bis neun Jahren zu sehen. In der humorvollen Geschichte mit viel Musik und Mitmach-Aktionen geht es um Tiere auf dem Bauernhof, das Leben in der Stadt und auf dem Land sowie um Freundschaft. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen drei Euro.

Am 12. Februar ab 20 Uhr geht es musikalisch weiter. Das Josho Stephan Quartett bringt Gypsi-Swing mit Gitarren, Kontrabass und Geige nach Lemförde. Stephan präge wie kein anderer den modernen Gypsi-Swing, so der Kulturverein. Durch seinen authentischen Ton mit harmonischer Raffinesse, rhythmischem Gespür und seine Solotechnik habe er sich einen Namen gemacht. 1997 trat der Musiker, dessen Großvater Roma war, erstmals beim Django Reinhardt Memorial Festival in Augsburg nennenswert in Erscheinung. Karten gibt’s im Vorverkauf für zwölf Euro (Abendkasse 15 Euro), „KulturBUNT“-Mitglieder zahlen zehn Euro.

„Präludien, Fugen und anderen Schwierigkeiten“

Ein besonderer Leckerbissen ist „Mona Lisa ohne Rahmen“ – eine Komödie für eine Schauspielerin (und ein Smartphone) aus der Feder von Thomas Rau. Die Story: Der Louvre steht Kopf, denn die weltberühmte Mona Lisa ist unbemerkt vor den Augen der Besucher verschwunden. Der kleine Goldrahmen war ihr einfach zu eng. Erst mal ins Reden gekommen, entpuppt sie sich als rechte Plaudertasche, erzählt Vertrauliches aus dem Louvre, über die Renaissance und ihren Erschaffer Leonardo da Vinci. Die lächelnde Schönheit steht am Mittwoch, 25. März, ab 20 Uhr auf der Bühne. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro (Abendkasse 15 Euro, „KulturBUNT“-Mitglieder acht Euro).

Humorvoll geht es bei „Les Troizettes“ zu. Das Konzert von „Präludien, Fugen und anderen Schwierigkeiten“ beginnt am Donnerstag, 23. April, um 20 Uhr. Das „Trio wider Willen“ aus Berlin verbindet Highlights der Klassik mit unterhaltsamem Kabarett. Musikalische Sketche, überraschend neu arrangierte Stücke vom ungarischen Tanz über Walzer bis zur kleinen Nachtmusik und humorvolle Wortgefechte erwarten die Besucher. Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro erhältlich (Abendkasse 18 Euro, „KulturBUNT“-Mitglieder zwölf Euro).

+ Stefan Waghubinger bringt Kabarett in den Amtshof. © Waghubinger

Tieftraurig und gleichzeitig urkomisch erzählt Kabarettist Stefan Waghubinger in seinem Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ von persönlichen Patzern und verpassten Chancen. Verblüffend geistreich, zynisch und zugleich warmherzig, federleicht und geschliffen formuliert, charakterisiert der Kulturverein den Österreicher, der am Mittwoch, 20. Mai, ab 20 Uhr zu Gast ist. Karten sind im Vorverkauf für 18 Euro zu haben, Abendkasse 20 Euro, „KulturBUNT“-Mitglieder 15 Euro.

Zum Abschluss geht es mit dem Bus nach Groningen mit Grachtenfahrt um die Innenstadt und Besuch des berühmten Groninger Marktes. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Anmeldungen und Infos ist Horst Münkel, Tel. 05443/997626, Ansprechpartner.

Kartenvorverkauf

Die Kartenvorverkaufsstelle hat sich geändert. Karten sind ab sofort erhältlich bei Domozol-Schmuck, Hauptstraße 94 in Lemförde, Telefon 05443/9982170. Der Vorverkauf endet am Veranstaltungstag um 12 Uhr. Kartenbestellungen sind außerdem möglich per Mail an kulturbunt@web.de.