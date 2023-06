Mit Seelenruhe gegen den Alltagsstress

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Referentin Imke Rüther (3.v.l.) war auf Einladung des neuen Frauentreff-Teams ins Mutterhaus gekommen. Das neue Team verteilte an die Zuhörer Anti-Stress-Bälle (v.l.): Jutta Münster (Stemshorn), Emely Dyck (Minden), Sabine Hillen (Lemförde), Ulrike Barden (Lemförde), Renate Kunde (Bremen) und Ljuba Penner (Rahden). Karin Brüning (Krummhörn) hatte die Bälle gebastelt, war aber verhindert. © Brauns-Bömermann

Der Frauentreff im Diakonissen-Mutterhaus in Lemförde ist mit neuem Team wieder gestartet. Zum Auftakt gab Referentin Imke Rüther Tipps zur Stressbewältigung.

Lemförde – Oberin Heidemarie Jäckel besitzt die Aufzeichnung vom ersten Frauentreff noch auf Videokassette. Der hatte seinen Start am 4. April 1987 im Mutterhaus Altvandsburg in Lemförde und fand regelmäßig statt. Am Samstag startete das Format nach der Corona-Pandemie neu. Neu ist auch das Team des Frauentreffs: Ulrike Barden, Karin Brüning, Emely Dyck, Sabine Hillen, Renate Kunde, Jutta Münster und Ljuba Penner zeichnen verantwortlich für das Angebot, das sich an Frauen richtet und neue Impulse für den Alltag geben möchte.

Der erste Nachmittag nach der Pause mit etwa 50 Teilnehmern startete mit Kaffee und Kuchen und einem Basar, dessen Erlös der Arbeit der Mission zugutekommen soll. Dreh- und Angelpunkt ist immer ein Impulsvortrag. In der lichtdurchfluteten Mutterhauskapelle referierte dieses Mal Theologin Imke Rüther aus Brake zum Thema „Die Zeit läuft und wir hinterher – in aller Seelenruhe durch den Alltagsstress“.

Seelenruhe und Alltagsstress, wie das zusammengehe, dazu liefert die Nahrungsmittelindustrie in Produkten wie Fünf-Minuten-Terrine, Fast Food oder Fertigbackmischung eine scheinbare Lösung, die Imke Rüther allerdings hinterfragte. Sogar die Zahnbürste ihres Ehemannes hatte die zweifache Mutter dabei. „Er erklärte mir die viel schnellere Abnutzung seiner Bürste so: Ich übe mehr Druck aus und putze schneller, da ist sie schneller abgenutzt.“

Druck war das Stichwort. Denn entgegen der Meinung, die Zeit laufe immer schneller, seien wir es selbst, die sich den veränderten Anforderungen unterwerfen würden. Dass sich die Welt scheinbar schneller drehe, liege daran, dass sich das Wissen der Menschheit alle vier Jahre verdoppele, so Rüther. Daraus resultiere der Leistungsdruck: Druck aus der Arbeitswelt und – das sei der schlimmste – Druck auf sich selbst, alles zu schaffen, „alles unter einen Hut“ zu bekommen, machten langfristig die Seele krank. „Parallel-Processing und schneller arbeiten geht nur temporär. Macht man das über einen längeren Zeitraum, wird man ernsthaft krank“, so Rüther.

Die Referentin unterscheidet positiven und negativen Stress . „Der positive Stress hat den Menschen schon in der Frühzeit oft das Leben gerettet. Bei Flucht, Kampf und Verteidigung.“ Der negative Stress könne bei Über- und Unterforderung entstehen. „80 Prozent der Menschen leiden unter negativem Stress. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einem großen Problem in der Arbeitswelt.“

Imke Rüther empfahl, die zahlreichen Ratgeber zum Stressabbau wenig zu beachten. „Diese ganzen Empfehlungen behandeln nur die Symptome. Wir suchen aber nach der Wurzel“, sagte sie und spann den Bogen zur Muße. „Muße ist die Kunst, wirklich nichts zu tun, wenn nichts zu tun ist.“ Zur Muße seien aber viele Menschen nicht mehr in der Lage. „Selbst wenn wir unerwartet nur einen halben Tag frei haben, unterwerfen wir uns entweder Freizeitstress oder unerledigten Aufgaben aus der Vergangenheit oder Ängste und Sorgen der Zukunft holen uns ein.“

Den Menschen bleibe kein Raum in der Gegenwart. Die mögliche Stille im Jetzt versuchten sie, mit hektischem Tun zu übertünchen. „Hier drängt sich die Angst vor der Ruhe auf“, so die Theologin. Wer sich zu einem Leben mit Gott bekenne, finde entspannte Ruhe und habe weniger Angst vor der Zukunft.

Gott zugewandt sind die Schwestern im Mutterhaus. Oberin Heidemarie Jäckel empfahl zum Thema Muße: „Ruhig mal ausprobieren, haben wir hier im Haus auch gemacht. Eine Sabbatwoche im Mutterhaus vor dem Tag der offenen Tür.“ Sie gestand aber: „Mache ich hier nie wieder. Wenn, dann nur, wenn ich wegfahre. Sonst ist es schwer.“

Termine im Mutterhaus

Samstag, 17. Juni, „Tag der offenen Tür“ von 14 bis 18 Uhr

Donnerstag, 31. August, Frauentreff