Mit Narr und Niedersachsenlied zum Mega-Event nach Hannover

Von: Carsten Sander

Teilen

Vereinsschild, Fahne, Startnummer, Tambourstab und gute Laune – fünf wichtige Zutaten für die Teilnahme am Schützenumzug in Hannover haben die Brockumer Schützen schon zusammen. Für Präsident Sebastian Lampe, Stefan Cordes, Rainer Wehrmann, Jannik Schumacher, Benjamin Priesmeier und Patrick Weiß (v. li.) könnte es schon losgehen. © Sander

Der Schützenverein Brockum nimmt zum zweiten Mal am größten Schützenumzug der Welt teil. Mehr als 100 Mitglieder, darunter 40 Spielleute aus dem Spielmannszug, wollen mit 10.000 anderen Schützen den Ausmarsch des Schützenfestes in Hannover genießen. Zwei „Spezialitäten“ bringen die Brockumer dabei mit: ihren Hofnarren und das Niedersachsenlied in einer „Drei-Kilometer-Dauerschleife“.

Brockum – Die, die damals schon dabei gewesen sind, haben es irgendwie immer noch im Ohr. Dieses Lied, immer wieder dieses eine Lied. Das Niedersachsenlied. Der Spielmannszug Brockum hat es rauf und runter gespielt, als er mit dem Schützenverein Brockum zum ersten Mal Teil des großen Schützenumzugs in Hannover war. „Eigentlich lief das über drei Kilometer in Dauerschleife“, erinnert sich Jannik Schumacher mit einem Lachen an das für ihn damals sehr große Ereignis. Er war zwölf Jahre alt, spielte schon mit im Spielmannszug. Und wenn der Schützenverein Brockum am 2. Juli mitsamt Spielmannszug wieder in Hannover mitmarschiert, ist er erneut dabei. Mittlerweile als Präsident der Jungschützen und Coach im Spielmannszug.

Aus mehr als 100 Mitgliedern wird die Brockumer Delegation dann bestehen, zwei Busse und ein Bulli wurden gechartert, um die Schützinnen und Schützen in die niedersächsische Landeshauptstadt zu bringen. Etwa ein Viertel der Mitreisenden wird aus Jungschützen bestehen – und Jannik Schumacher glaubt, dass es denen so gehen wird, wie ihm damals: „Als Kind war es einfach eine schöne Erfahrung, bei so einem großen Ereignis dabeigewesen zu sein.“

Das Schützenfest in Hannover gilt als das größte der Welt. Es hat auch den längsten Schützenumzug der Welt – wovon die Brockumer Startnummer einen kleinen Eindruck vermittelt. Als Verein Nummer 92 werden die Wiederholungsteilnehmer auf die etwa drei Kilometer lange Strecke gehen. Insgesamt beteiligen sich 130 Vereine an dem Umzug. Sebastian Lampe, Präsident der Brockumer Schützen, hat mal gegoogelt und herausgefunden: Würde man all diese Vereine in geforderter mehrreihiger Formation hintereinander aufstellen, käme eine zehn Kilometer lange „Schützenstraße“ zusammen.

10.000 Teilnehmer beim größten Schützenumzug der Welt Der Schützenumzug ist traditionell der Höhepunkt des in diesem Jahr vom 30. Juni bis 9. Juli stattfindenden Schützenfestes in Hannover. Vom Neuen Rathaus geht es für die rund 10 000 Teilnehmer auf einer drei Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt zum Schützenplatz. Neben rund 3 700 Schützen aus Hannover mit Gastabordnungen aus Deutschland und anderen Ländern nehmen mehr als 30 Schützenvereine aus ganz Deutschland am Umzug teil. Dazu kommen noch knapp 100 Musikkapellen. Der Schützenausmarsch wird nach Angaben der Veranstalter alljährlich von 150 000 bis 300 000 Zuschauern besucht.

Der Schützenverein Brockum von 1912 gehöre dabei zu den „Big Playern“, glaubt Lampe. Denn mehr als 100 Mitmarschierende bekäme längst nicht jeder Verein zusammen: „Da liegen wir schon im vorderen Drittel.“

Eigentlich wären die Brockumer noch gar nicht wieder dran gewesen, in Hannover dabei sein zu dürfen. Die Macher dort bevorzugen Vereine, die im betreffenden Jahr ein Jubiläum feiern. Wie die „Maifeier“ aus St. Hülfe, die auch in Hannover dabei sein wird. Weil sie in diesem Jahr 525 Jahre alt geworden ist.

Brockum bringt es nur auf 111 Jahre, aber die Schnapszahl, glaubt Sebastian Lampe, hat vielleicht geholfen, um den Zuschlag zu bekommen. „Die 111 war für uns auf jeden Fall der richtige Anlass, uns erneut in Hannover zu bewerben“, erklärt der Chef der Schützen, „und es hat geklappt“. Möglicherweise haben auch zwei Brockumer „Spezialitäten eine Rolle gespielt. Zum einen der Hofnarr - in diesem Fall Lukas Spilver – der für unterhaltsamen Quatsch und Unsinn auf der Strecke zuständig ist, zum anderen die Tatsache, dass der Verein einen 40 Spielleute umfassenden Spielmannszug aufbieten und entsprechend für Stimmung sorgen kann. Notfalls wieder mit dem Niedersachsenlied in Dauerschleife. Das werde in Hannover immer gern gehört, meint Tambourmajor Weiß und feixt: „An der Strecke weiß ja niemand, dass wir das 500 Meter weiter hinten schon mal gespielt haben.“

Die Atmosphäre am Streckenrand war für Sebastian Lampe einer der stärksten Gründe, nach dem ersten Hannover-Trip anlässlich des eigenen 100-Jahr-Jubiläums anno 2012 nun wieder die Teilnahme anzustreben. Denn der Jubel der an den Straßenrändern stehenden Menschen sei „das Coole daran“, sagt er.

Nicht so cool könnte es dagegen werden, wenn während der zwei Stunden auf der Strecke die Sonne vom Himmel brennt und unter der Schützenuniform der Schweiß läuft – gerade bei denen, die im Spielmannszug auf die Pauke hauen. „Wir haben aber kräftige Paukenspieler“, grinst Tambourmajor Weiß. Und ein Bollerwagen mit ausreichend Wasservorräten gehört sowieso zum Zug dazu.

Im Ziel angelangt, kann dann auf andere Getränke umgestiegen werden. „Denn wenn wir schon da sind, wollen wir auch mitfeiern“, kündigt Sebastian Lampe an.