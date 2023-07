Dorfentwicklungsplan: Mit der Seestraße soll es losgehen

Von: Melanie Russ

Die Umgestaltung der Seestraße in Lembruch soll im Dorfentwicklungsplan als erstes angegangen werden. © Russ

Der Lembrucher Rat hat die von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Prioritätenliste für Maßnahmen im Dorfentwicklungsplan abgesegnet. Außerdem beschloss der Rat, die Straßenbeleuchtung abends zwei Stunden später abzuschalten ‒ auch weil in Lembruch offenbar Leute unterwegs sind, die Gebäude ausspionieren.

Lembruch – Die Umgestaltung der Seestraße ist die wichtigste der in Lembruch geplanten Maßnahmen im Dorfentwicklungsplan und soll als erstes umgesetzt werden. Darin sind sich die Arbeitsgruppen, die in den vergangenen Monaten am Entwurf des Plans gearbeitet haben, und der Gemeinderat einig. Er segnete in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend einstimmig die von den Gruppen erstellte Prioritätenliste ab.

Neben der Seestraße hat die Verbesserung der Radwegeverbindungen – ein gemeinsames Vorhaben der vier Gemeinden Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn – ebenfalls höchste Priorität. Außerdem steht die Entwicklung von Lembruchs Ortsmitte ganz weit oben auf der Liste.

Mittelfristig, innerhalb der nächsten fünf Jahre, sind die Erweiterung und Aufwertung der Sportplatzanlage des SV Friesen Lembruch – dort geht es unter anderem um eine neue Flutlichtanlage – sowie die Sanierung des Schützenhauses und Aufwertung der Außenanlagen vorgesehen. Hier sind jeweils die Vereine die Projektträger.

Mit der Priorität drei wurden die Schaffung einer Fitness-Area am Dümmer, die Aufwertung des Lembrucher Dümmerdeiches und die Umnutzung des Polizeigebäudes versehen. „Das sind Dinge, die sich noch einige Jahre hinziehen werden“, erklärte Bürgermeister Michael Macke. Der Umsetzung des Dorfentwicklungsplans ist auf sieben Jahre angelegt, bei Bedarf ist aber auch eine Verlängerung möglich.

Diskussionsbedarf gab es am Montag nicht mehr, da mehrere Ratsmitglieder in den Arbeitsgruppen mitwirken und es einen regelmäßigen Austausch mit dem Rat gegeben hatte. Der Entwurf des Entwicklungsplans soll in Kürze öffentlich ausgelegt werden.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hatte der Gemeinderat zuvor beschlossen, dass es in Lembruch länger hell bleiben soll. Die Straßenbeleuchtung wird künftig nur noch von 1 bis 5 Uhr ausgeschaltet. Bislang ging schon um 23 Uhr das Licht aus. Zum einen soll das ein Service für die Touristen sein, es steht aber auch ein Sicherheitsaspekt dahinter. Denn es treiben sich in letzter Zeit offenbar vermehrt dunkle Gestalten in Lembruch herum. Wie Ratsherr Karsten Dittmer berichtete, fahren nachts Leute im Ort herum oder gehen in kleiner Gruppe mit einer Angelrute als „Tarnung“ durch die Gegend und scheinen Gebäude auszuspionieren. Spreche man sie an, bekomme man keine überzeugende Antwort darauf, was sie in Lembruch machen. Dittmer appellierte darum an die Einwohner, mit offenen Augen durch den Ort zu fahren und auf verdächtiges Verhalten zu achten.

Nach der Sommerpause geht‘s weiter: Die nächste öffentliche Ratssitzung ist am Montag, 28. August, geplant. Dann soll abschließend über den Dorfentwicklungsplan entschieden werden. Außerdem stehen voraussichtlich ein Beleuchtungskonzept für den Dümmer-Deich und das ein oder andere Bauleitplanverfahren auf der Tagesordnung, stellte Gemeindedirektor Lars Mentrup in Aussicht.