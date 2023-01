Trauer ist nicht nur Weinen um einen Toten

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Miriam Sprehe bietet Wegbegleitung bei Lebenskrisen, Trauer und Verlust an. © Brauns-Bömermann

Die studierte Sozialpädagogin Miriam Sprehe aus Hüde bietet eine Wegbegleitung mit ganzheitlichem Ansatz.

Hüde / Evershorst – Unweit der Burlager Kirche entsteht gerade ein Ort, der Menschen mit Trauergefühlen Platz bietet. Miriam Sprehe wohnt seit zwei Jahren in Hüde und stammt aus Lohne. Jetzt erfüllt sich die studierte Sozialpädagogin nach ihrer Verrentung einen Herzenswunsch: „Ich starte meine Herzensarbeit und bietet, den heilsamen Umgang mit Lebenskrisen jeder Art zu erlernen, an“, sagt die Neu-Hüderin.

Für die Mutter von drei erwachsenen Söhnen, Enkeln und einem Berufsleben, das sie nach Wiesbaden, wo sie in einer Kontakt- und Beratungsstelle arbeitete, zog, sollte der Standort ihrer neuen Wirkungsstätte in Hüde und wieder im Norden sein.

Auf der Suche nach den neuen Räumlichkeiten für ihr psychosoziales Beratungsangebot mit ganzheitlichem Ansatz fand sie bei der ehemaligen Steuerberaterin Christa Winter an der Düversbrucher Straße 45 die idealen Bedingungen. „Dort fühlte ich mich sofort wohl“, sagt die Sozialpädagogin, die parallel gerade noch die Hospizbegleiter-Ausbildung in Lemförde besucht. „Im Hause Winter kann ich aus meinen Räumen im Erdgeschoss den Garten im Sommer für Gespräche nutzen. Man kann von hier in die Felder wandern und weit schauen, um die Seele zu öffnen.“ Was es bedeutet im Leben, nach Trauer und Verlust, einen neuen Schritt zu wagen, weiß sie aus eigener Erfahrung. Die Erzieherin studierte mit 40 Jahren aufbauend Sozialpädagogik und bildet sich konstant in ihrem beruflichen Rahmen fort. Sie absolvierte beispielsweise eine Weiterbildung im Bereich begleitender und beratender Tätigkeit, Stressbewältigungsmethoden und gewaltfreie Kommunikation. Sie ist Trauerbegleiterin und Entspannungspädagogin. Miriam Sprehe bindet sich mit ihrem Angebot in Evershorst an die Qualitäts- und Ethikrichtlinien des Dachverbandes für freie beratende und gesundheitsfördernde Berufe, das ist ihr sehr wichtig.

Ein Hauptanliegen ist Sprehe, die Menschen zu unterstützen, mit den Beschwerden, die aus schwierigen Lebenssituationen rühren, besser umzugehen und Perspektiven für die Gestaltung des zukünftigen Lebens aufzuzeigen.

Dass sie nicht ein „Eckchen im eigenen Haus“ in Hüde freimachte für die Beratung, begründet sie so: „Ich schaffe so den notwendigen räumlichen Abstand für mich persönlich zu meiner Arbeit und gebe den Beratungssuchenden einen Ort mit Abstand zum eigenen Wohnort.“ Der sei sehr häufig mit den belastenden Erinnerungen an die Lebenskrise behaftet.

Miriam Sprehe vermeidet das Wort Klient oder Patient, für sie kommen Menschen mit ureigenen Sorgen und Nöten in Bezug auf ihre Seele zu ihr. Manchmal sei auch der Körper in unausgesprochene Gedanken und Ängste bereits in Mitleidenschaft gezogen. Die Symptome träten aber längst nicht nur beim Verlust eines geliebten Menschen auf, weiß die Sozialpädagogin aus Erfahrung: „Belastende Herausforderungen treten meist nach einer Zäsur im Leben auf. Das kann eine Trennung, Scheidung, ein Umzug, ein Arbeitsplatzverlust, aber auch ein Abschied von Träumen oder Ideen zum eigenen Leben sein.“

Wie eine Bowlingkugel poltere so ein Ereignis in das sonst so geordnete Leben und wirft es aus der Bahn.

Die Menschen, die sich den ersten Schritt zur Hilfe trauen, kommen oft mit großer Traurigkeit, Gefühlsschwankungen, Schuldgefühlen oder Ohnmacht zu ihr. Es sei nicht einfach, um Unterstützung für sich selbst nachzufragen, weiß die Fachfrau. Der erste Schritt, sei der mutigste. Deshalb beschreibt sie den Ablauf des Erstkontaktes: „Ich frage zuerst nach dem Anliegen. Dann folgt meist ein erstes Treffen für ein Gespräch und dann vergebe ich die erste „Hausaufgabe“ in Bezug auf eine neutrale Reflektion der eigenen Situation.“

Sprehe fasst zusammen, welche häufigen Gründe an sie herangetragen werden, warum die Menschen jemand von extern konsultieren: „Ich möchte, dass es mir besser geht“, „Ich benötige eine Strategie zur Alltagsbewältigung“ oder „Trauer wirft mich zwischen Hoch und Tief maßlos hin und her“ und „Ich kann nicht mehr schlafen“, „Ich mag nicht mehr aufstehen“, „Mein Leben fühlt sich so sinnlos an“, Ich empfinde keine Freude mehr“, Alles schlaucht mich so“ und „Die Verwandten sagen, dass ich mich zusammenreißen soll“.

Da setzt sie ganzheitlich und immer individuell an, mit dem Ziel Verständnis in ihrem Gegenüber für sich selbst zu erlernen und sich im besten Fall sich selbst an die Hand zu nehmen, um gestärkt aus der Lebenskrise zu schreiten.

Sie sieht sich als Wegbegleiterin. Das ist auch bildlich gemeint: „Ich gehe mit den Menschen spazieren in der Natur und wir schöpfen Kraft.“ Und das mit einem Menschen, der nicht bewertet. Sie beschreibt als größtes Problem bei Trauer, dass sie immer individuell ist, oft ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Gefühlen. Wut, Schuldgefühle, Niedergeschlagenheit bündeln sich und träten gleichzeitig, plötzlich oder nacheinander auf.

„Verlust kann schon vor dem Tod eines Angehörigen schmerzhaft an der Seele zerren.“ Denn die Frage „Was mache ich mit der mir noch verbleibenden Zeit?“ quält. Eine aus ihrer Erfahrung größte Angst bei Menschen im Kontext Tod, sei die Angst, vergessen zu werden. Spreche startet mit der Einstellung: „Ich habe den Wunsch, meine Arbeit gut zu machen und aus meinem Erfahrungsschatz zu schöpfen.“ Bildlich sei sie ein Rettungsring, der ein „über Wasser halten“ ermöglichen kann. Sie möchte in den Gesprächen, Spaziergängen und Entspannungs- und Aufmerksamkeitsübungen, Musik oder der Kreativarbeit den Menschen das Gefühl vermitteln, ernst genommen zu werden. Das bleibt im stressigen Alltag zu oft auf der Strecke. Dass man mit Schmerz umgehen muss, da er sich ohnehin nicht aussperren lässt, unterstreicht sie. Dem gesellschaftlichen Problem einen Gegenpol zu geben, damit tritt sie auf Honorarbasis selbstständig an. Ihre Honorierung basiert auf 60 Minuten Präsenzzeit. „Wer sich erst informieren möchte, kann mich gerne kontaktieren.“ Ihre neuen Räume sind barrierefrei. Wie sie sich selbst vor dem Gehörten schützt, erklärt sie so: „Ich konnte schon immer mit Seelenschmerz umgehen.“ Wird es für sie einmal zu arg, sucht sie die Supervision.

Sie kann sich gut vorstellen, in Zukunft eine Gruppe zu etablieren, in der gemeinsam quälende Gefühle aufgearbeitet werden. Ab 1. Januar startet sie in Evershorst mit ihrem Angebot der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Informationen unter: Miriam Sprehe 05443/3130259