Die Meisten fahren etwas zu schnell

Geschwindigkeitsmessung in Lemförde / Keine auffälligen Unfallhäufungen

+ Auf der Hubertusstraße herrscht viel Verkehr, doch gerast wir laut Verwaltung selten. Foto: Ripking

Lemförde – Viele Autofahrer seien zu schnell unterwegs, die Rechts-vor-links-Regelung werde von vielen nicht wahrgenommen, beklagen die Anwohner der Hubertusstraße in Lemförde in einem Schreiben an die Verwaltung. Auf deren Bitten haben sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis Diepholz dort die Geschwindigkeit kontrolliert. Das Ergebnis dieser und weiterer Messungen stellte Gemeindedirektor Rüdiger Scheibe am Mittwochabend in der Sitzung des Fleckenrates vor.