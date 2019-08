Interview: Windsurfer Vinzenz Halbsguth spricht über seine Leidenschaft

„Mein Spezialgebiet ist Wind“

Vinzenz Halbsguths Leidenschaft ist Windsurfen mit Betonung auf „Wind". Der junge Hüder startet Anfang September bei der Deutschen Meisterschaft Team und Jugend Windsurfing am Dümmer.

Hüde – Sport unter Segeln ist am Dümmer gesetzt. Dazu gehören Windsurfer wie Segler. Ein junges Talent der Surfer-Szene stammt aus Hüde. Vinzenz Halbsguth (16 Jahre) wurde gemeinsam mit Louisa Moldenhauer aus Bielefeld Deutscher Vize-Teammeister in der Altersklasse U 17. Vom 6. bis 9. September ist der Jugendliche, der aktuell die elfte Klasse des beruflichen Gymnasiums in Diepholz besucht und das Abitur anstrebt, bei der Deutschen Meisterschaft Team und Jugend Windsurfing in Hüde dabei. Wie er zum Surfen gekommen ist und was den Reiz dieses Sports für ihn ausmacht, erklärt er im Interview. Die Fragen stellten Melanie Russ und Simone Brauns-Bömermann.