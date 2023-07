Meik Tabatt ist neuer König in Hüde

Der neue Hofstaat in Hüde mit Präsidentin Melanie Gilgenbach (links). © Gerwanski

Meik Tabatt ist neuer König des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage, Kronprinz wurde Jannik Niemeyer.

Hüde – Schützenkönig zu werden, ist nicht immer ganz einfach. Beim Fest des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage nahmen immerhin 16 Schützen am Königsschießen teil. Und erst nach mehrmaligem Stechen setzte sich Meik Tabatt als König durch. Da hatte er sich seinen Beinamen „der Macher“ auch redlich verdient. Als Königin erwählte er sich Ehefrau Annika „die Treue“. Als Adjutant steht dem Königspaar Joachim Hafer zur Seite, Ehrendamen sind Lena Brinkmann und Nadine Jänisch. Vizekönig wurde Frank Gilgenbach.

Den Kronprinzen-Thron sicherte sich Jannik Niemeyer „der Allrounder“. Er regiert die Jugend mit Kronprinzessin Laura Seel „die Hobbyschäferin“ an seiner Seite. Zum Adjutanten wählte er Max Winter, die Ehrendamen sind Sinja Dümmermann und Alicia Koggenhop. Dominik Niemeyer musste sich mit dem Titel Vizekronprinz zufriedengeben.

Bei den jüngsten Schützen wurden ebenfalls alle Posten besetzt. Kinderkönigin ist Janne Duensing „die Pferdeflüsterin“, Kinderkönig Sven Henke „der Judoka“. Unterstützung bekommen sie von Ehrendamen Ella Nickel und Nela Duensing sowie Adjutant Leon Henke. Johanna Jänisch wurde Vizekönigin.

Als Präsidentin Melanie Gilgenbach am Sonntagabend die neuen Majestäten vorstellte, konnte sie gleichzeitig ein positives Fazit des Festes ziehen. „Das Zelt war immer proppenvoll“, stellte sie erfreut fest. Die Zeltdisco am Freitag und der Tanz am Samstag seien gut besucht worden. Auch der Bingonachmittag am Sonntag habe viel Zuspruch gefunden, betonte Melanie Gilgenbach.

Die Präsidentin dankte „den vielen Leuten, die einen Beitrag zum Fest geleistet“ hatten. Dazu gehörte zum Beispiel der Spielmannszug Hüde, der seit dem Samstag um 6 Uhr morgens im Einsatz war und der noch am Sonntagabend in gewohnter Frische den kleinen Ummarsch vor der Proklamation anführte. Ein Dank ging auch an die Schießwarte, die die Schießwettbewerbe organisiert hatten. ger