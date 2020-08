Mit der Hitze kommen die Blaualgen

Lembruch/Hüde – Die Hitze der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass sich die sogenannten Blaualgen (Cyanobakterien) im Dümmer wieder stärker vermehren. Das hat die jüngste Untersuchung der Wasserqualität durch das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz ergeben.

Ein Badeverbot erlässt der Landkreis aktuell nicht, aber er hat am Freitag die Anbringung von Warnhinweisen an den Badestellen in Lembruch und Hüde angeordnet. In Anbetracht des bekannten Vermehrungspotenzials der Cyanobakterien und den damit einhergehenden Risiken für die Badegeäste solle so vor einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung gewarnt werden, teilt der Landkreis mit.

Insbesondere die Eltern der badenden Kinder sollen für die möglichen Gefahren sensibilisiert werden. So kann es bei auflandigem Wind schnell zu einer starken Konzentration der Algen kommen. Das Verschlucken größerer Blaualgenmengen könne gesundheitsschädigend sein, mögliche Folgen wären unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Schwindel, so der Landkreis.

Das Gesundheitsamt untersucht regelmäßig innerhalb der Badesaison die Wasserqualität an den Badestränden. Sobald ein stärkeres Algenwachstum beobachtet wird, wird zusätzlich täglich die Situation vor Ort beurteilt. Die Warnhinweise beziehen sich nur auf die Badestellen.