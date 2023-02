Mehr Ausgaben als Einnahmen: Die Luft wird dünn in Lemförde

Von: Carsten Sander

Es ist Zeit, dass etwas gemacht wird: Die Ernst-August-Straße in Lemförde soll für 325 000 Euro ausgebaut werden. © Russ

Im Flecken Lemförde weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbedarf von 612 000 Euro aus, die Liquidität schrumpft, die Investitionen bewegen sich in einem bescheidenen Rahmen. „Die Luft wird dünn“, sagt der Kämmerer.

Lemförde – Eine Investitionssumme, die es gerade mal über die Eine-Million-Euro-Marke schafft. Dazu ein Defizit von 612 000 Euro nach Gegenüberstellung aller ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie ein Abschmelzen der Liquidität um etwas mehr als eine Million Euro auf 623 100 Euro. Es ist keine Frage: Der Haushalt des Flecken Lemförde hat in der Vergangenheit schon hübscher und verheißungsvoller ausgesehen als der für das Jahr 2023.

Auf der Ratssitzung des Flecken stellte Kämmerer Gerd-Dieter Bühning die Zahlen der Haushaltssatzung für das laufende Jahr vor – und zwar die, in der der geplante, in der Sitzung aber erwartungsgemäß gestoppte Bau einer neuen Sporthalle (siehe Text oben) bereits nicht mehr berücksichtigt war. Eine wichtige Nachricht deshalb: Der Flecken Lemförde ist weiterhin schuldenfrei, die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern bleiben unangetastet. Allerdings wird der finanzielle Handlungsspielraum immer kleiner.

Konkret: 1,02 Millionen Euro will der Flecken 2023 für neue Maßnahmen investieren. 560 000 Euro davon fließen in den Erwerb von Grundstücken, und für 325 000 Euro soll nun der Ausbau der Ernst-August-Straße realisiert werden. Zudem werden 100 000 Euro als Planungskosten für den Bau des Multifunktionsgebäudes am Sportplatz bereitgestellt. Das ist nötig, um Ausschreibungen tätigen und Aufträge vergeben zu können.

Und das war es dann auch schon mit den neuen Maßnahmen im Flecken, dessen Ergebnishaushalt den Fehlbedarf von 612 000 Euro aufweist – heißt: Die ordentlichen Aufwendungen von rund 6,8 Millionen Euro übersteigen die ordentlichen Erträge von rund 6,2 Millionen Euro um genau diese Summe. Soll nicht so sein, ist jetzt aber mal so. Weil in den vergangenen Jahren eine weiterhin recht komfortable Überschussrücklage von 4,05 Millionen Euro gebildet worden ist, gilt der Fehlbetrag als gedeckt und der Haushaltsplan „faktisch als ausgeglichen“, so Kämmerer Bühning: „Genehmigungstechnisch ist das kein Problem.“

Finanzspritze für die Feierlichkeiten Mit etlichen Veranstaltungen, die sich über das gesamte Jahr verteilen, feiert der Flecken Lemförde 2023 seinen 775. Geburtstag. Ohne Geld geht das natürlich nicht. Die Gemeinde stellt zur Unterstützung der Feierlichkeiten 100 000 Euro als Finanzspritze zur Verfügung. Diese Summe ist im Haushalt veranschlagt worden.

Ganz praktisch gesehen bleibt es aber dabei: Der Flecken Lemförde nimmt 2023 nicht so viel Geld ein, wie er eigentlich benötigt. Erkennbar daran, dass die Liquidität, also das verfügbare Guthaben, von 1 679 000 Euro am 1. Januar auf 623 100 Euro am 31. Dezember 2023 schrumpfen wird.

Ein wesentlicher Part eines kommunalen Haushalts sind die Steuereinnahmen und sogenannten „Steuer-Transferaufwendungen“. Dahinter verbergen sich die Umlagezahlungen an Land, Kreis und Samtgemeinde. Das Rein-und-raus der Millionen entwickelt sich für den Flecken Lemförde aktuell Richtung Nullsummenspiel. Gewerbesteuer (kalkuliert zwei Millionen Euro), Einkommensteueranteil (1,85 Millionen Euro) sowie Grundsteuern (rund 805 000 Euro) sind die dicken Happen, die eingenommen werden. In Summe 5 625 000 Euro. Von dieser gehen die ans Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage (168 700 Euro), die Kreisumlage (rund zwei Millionen Euro) und die Samtgemeindeumlage (etwa drei Millionen Euro) wieder ab. Bleiben am Ende noch 387 800 Euro zum Leben. Und dieser Betrag wird am Ende von den Gesamt-Netto-Abschreibungen zu zwei Dritteln aufgefressen. Fazit Bühning: „Die Luft wird dünn.“

Dass die Samtgemeindeumlage so großen Anteil daran hat, liegt am gestiegenen Umlagehebesatz. Statt 59,5 Prozent beträgt er mittlerweile 66 Prozent. Grund: In allen Mitgliedsgemeinden gehen die Einnahmen zurück – im Schnitt um 15 Prozent –, dennoch braucht die Samtgemeinde feste Summen, um ihre Kosten für Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc. decken zu können. Oder anders gesagt: Trotz des Wenigers müssen der Flecken Lemförde und alle anderen Mitgliedsgemeinden prozentual deutlich mehr an die Samtgemeinde abtreten. csa