Mehr als 15000 Stunden im Dienst der allgemeinen Sicherheit

Gratulation zur Beförderung: Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup schüttelt dem frischgebackenen Hauptbrandmeister Marco Wellmann die Hand. © Feuerwehr/Schütz

2022 war ein arbeitsreiches Jahr für die Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Neben insgesamt 168 Löscheinsätzen und technischen Hilfeleistungen zählten auch 37 Fehlalarme zur Jahresbilanz.

Lemförde – An den Anfang seiner Begrüßung stellte Marco Wellmann einen allseits akzeptierten Fakt: „Die Freiwillige Feuerwehr ist ein Basiselement im Bevölkerungsschutz.“ Und mit diesem Satz traf der stellvertretende Lemförder Gemeindebrandmeister zu Beginn der Verbandsversammlung der Gemeindefeuerwehr den Nerv der Zuhörerschaft, die aus zahlreichen Angehörigen der Feuerwehren in der Samtgemeinde und aus der Nachbarschaft sowie aus Gästen aus Rat und Verwaltung bestand.

Wellmann ließ in seinem Jahresbericht ein sehr arbeitsreiches und aktives „Feuerwehrjahr“ Revue passieren. Die 246 aktiven, ehrenamtlichen Retter konnten dabei für jede Einsatzlage eine kompetente Lösung liefern. Bei 35 Bränden in der Gemeinde, 59 nachbarschaftlichen Löschhilfen, 74 technischen Hilfeleistungen und leider auch 37 Fehlalarmen waren die Einsatzkräfte zu jeder Tages- und Nachtzeit gefragt. In Summe leisteten alle sechs Ortswehren der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ weit über 15000 Stunden freiwillige, unentgeltliche Arbeit für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger.

Das hohe Engagement der Feuerwehrfrauen- und Männer konnte Wellmann mit seinem Bericht über die geleisteten Aus- und Weiterbildungsstunden leicht untermauern. Viele tausend Stunden verbrachten die Rettungskräfte mit Lehrgängen in den Ortsfeuerwehren, an den Feuerwehrtechnischen Zentralen in Wehrbleck und Barrien sowie an den niedersächsischen Akademien für Brand- und Katastrophenschutz in Loy und Celle.

Nach Wellmann berichteten die Funktionsträger des Gemeindekommandos über ihre Arbeit. In der Atemschutzwerkstatt wurden auch im vergangenen Jahr Hunderte von Stunden an Arbeit unter der Leitung von Thomas Mengedoth geleistet. Sicherheitsbeauftragter Stefan Schliebe berichtete von einer abwechslungsreichen Gemeindesicherheitsbelehrung und Pressesprecher Dr. Michael Schütz von zahlreichen Veröffentlichungen in den Medien und der neuen Präsenz in der Dorf-App „Crossiety“. Wilfried Tegeder, Gruppenführer der Alterskameradschaft, Jugendfeuerwehrwart Marvin Fuchs und Nadine Schliebe von der Kinderfeuerwehr gaben jeweils kurzweilige Überblicke über die geleistete Arbeit in ihren Funktionen. Highlight waren die zahlreichen Übertritte von Jugendlichen in die Einsatzabteilungen der einzelnen Ortswehren. Bastian Kriedemann, gab als scheidender Leiter der ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), ebenfalls ein Kurzbericht zu den zahlreichen Einsätzen, unter anderem bei den Unwetterlagen im vergangenen Jahr.

Neue Funktionsträger sind Sven Hohendahl als Schriftführer, Mirco Schön als neuer ELO-Führer mit Stellvertreter Benedikt Szymanski. Hieran anschließend freute sich Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup, den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Marco Wellmann zum Hauptbrandmeister befördern zu können.