Für die krebskranke Meentje: Grundschüler sammeln mehr als 10.000 Euro

Mehr als 10.000 Euro sammelten die Schüler der Grundschule Lemförde bei einem Spendenlauf für Meentje. Die ist seit November an Krebs erkrankt.

Lemförde - Von Simone Brauns-bömermann. „Ihr wisst, ihr seid fleißig gelaufen für Meentje“, begrüßte Schulleiterin Beate Gondek am Montagvormittag die Kinder in der Pausenhalle der Grundschule Lemförde. Sie hatten sich dort versammelt, um ihrer Mitschülerin Meentje Friedrich aus Lembruch symbolisch den Erlös aus dem am 20. März gestarteten Spendenlauf mitzuteilen. Meentje ist Schülerin der 3a von Klassenlehrerin Andrea Hönemann und seit November an Krebs erkrankt. Sie musste auch am Montag nach dem Termin in der Schule nach Münster ins Uniklinikum zur Bestrahlung.

Etwa einen Monat nach dem Sponsorenlauf stand die unglaubliche Erlös-Summe fest: Bei stolzen 2. 107 Runden hatten die Kinder 10 .012 Euro erlaufen. Hinzu kam mit 417,43 Euro der Erlös der Spendenbox vom Lemförder Lichterzauber, die der Förderverein „Treffpunkt Grundschule Lemförde“ initiiert hatte. Die gesamte Summe in Höhe von 10 .429,53 Euro steht den Eltern René und Jutta Friedrich bereits zweckgebunden zur Verfügung.

Andrea Hönemann war wie alle im Foyer begeistert: „Dass wir die 10.000er Marke knacken, hätten wir nicht geglaubt, Ihr wart spitze!“ Das Geld wird nach Aussage von Vater René für außerordentliche Kosten der Krebserkrankung, Fahrten in die und Übernachtungen in der Klinik, aber auch für Meentje selbst verwendet: „Wir werden Meentje keinen Wunsch ausschlagen und Geld für sie als Rücklage bilden.“

Obwohl es Meentje besser geht, bleibt die Ungewissheit des Gesundheitsverlaufes. Die Eltern waren gerührt von dem Engagement der Mitschüler und Lehrer. Meentje trug ein buntes Schild mit Luftballons, auf dem „Danke“ steht. Das war für die Lehrer. Für die Mitschüler hatten die Friedrichs ein beleuchtetes Bild als Urkunde mit Siegerpokal gebastelt. „Wir können Euch nur ein kleines Danke sagen. Ihr habt Großes geschafft“, bedankte sich Jutta Friedrich. Sie war während der Erkrankung ihrer achtjährigen Tochter im Beruf beurlaubt. An fünf Tagen in der Wochen läuft derzeit der Bestrahlungszyklus in Münster ab. Die Familie pendelt, denn sie will Meentje die Ruhepausen nach der Therapie Zuhause in gewohnter Umgebung ermöglichen. Der Plan sieht eine Behandlung bis Ende August vor. „Dann müssen wir fünf Jahre symptomfrei sein“ erläutert Vater René. Er erinnert sich an die überstandenen Prozeduren und die Kraft seiner Tochter: „Meentje will immer lernen, wenn es ihr entsprechend geht.“ Operationen am Fuß konnte die Familie bereits mit der Therapie abwenden, die Zeichen stehen gut.

Wenn hoffentlich alles überstanden ist, will die Familie dem Verein „Hilfe für krebskranke Kinder – Vechta“ eine gewisse Summe zurückerstatten. „Der hat uns in der ersten schwierigen Zeit nach Erkennen der Krankheit unterstützt“, so René Friedrich. „Für Meentje ist es wichtig, dass der Tag so normal wie möglich verläuft“, sagte Jutta Friedrich.