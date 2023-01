Maylin Diekhoff: „Ich bin als Mensch gewachsen“

Von: Carsten Sander

Vor dem Weißen Haus, im Outfit der Cheerleader und zurück zu Hause mit einem © buch voller Erinnerungen: Maylin Diekhoff hat in den USA viel Schönes erlebt – und etwas Absurdes erlebt. Fotos: Privat, Fohring

Die Lemförder Schülerin Maylin Diekhoff hat zehn Monate in den USA verbracht. In einer politisch bewegenden Zeit mit Präsidentschaftswahlkampf, Sturm aufs Kapitol und dem russischen Angriffskrieg hat sie eine Diskussionskultur kennengelernt, die so ganz anders ist als die deutsche.

Lemförde – Auch mehr als ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr sitzt der Text noch. Maylin Diekhoff rattert den „Pledge of Allegiance“, den Treueschwur auf die Flagge und Nation der Vereinigten Staaten von Amerika, runter, als hätte sie ihn mit der Muttermilch aufgesogen. Hat sie aber nicht. Maylin Diekhoff ist Deutsche. Lemförderin, um genau zu sein. Und sie hat das morgendliche Ritual an ihrer Highschool auch auf ihre Weise ausgependelt. Nicht zu viel Patriotismus wollte sie zeigen für ein Land, in dem sie als Schülerin für zehn Monate zu Gast war. Aber eben auch nicht zu wenig. Auf die Fahne zu schwören, sei für sie „ein bisschen befremdlich“ gewesen. Deshalb hat sie den Text zwar gelernt, aber nicht benutzt. Hand aufs Herz, „um zu zeigen, dass ich das nicht ablehne“ – so hat sie das Thema für sich gelöst. „Den anderen“, sagt sie und meint ihre US-Mitschüler, „war schon klar, dass es seltsam für mich war“. Doch das war einer der wenigen Stolpersteine während eines Aufenthalts, der Teil des einst vom US-Kongress und Deutschem Bundestag ins Leben gerufenen Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) war.

Ein Stipendium hatte Maylin Diekhoff bekommen, der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig war ihr Pate. Und logisch: Ein Stipendium dieser Art erhält nur, wer politisch interessiert ist. Was bei der Schülerin der Diepholzer Graf-Friedrich-Schule ganz eindeutig der Fall ist. „Politik ist mein größtes Hobby“, erklärt sie. Klar also auch, dass sie auf die zehn Monate in den USA auch durch die politische Brille zurückblickt.

Viele Eindrücke hat sie sammeln können. Denn es waren zwischen August 2021 und Juli 2022 bewegte und bewegende Monate. In den USA wurde über den Sturm auf das Capitol diskutiert, über Joe Biden und Donald Trump. Über das Abtreibungsverbot, über Corona („sehr emotional“) und nicht zuletzt über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Themen waren mal mehr mal weniger gegenwärtig, aber Politik habe sie stets als „Teil des Alltags“ empfunden. Jedoch anders, als sie es aus Deutschland gewohnt ist.

Die 18-Jährige berichtet anschaulich von einer speziellen Kultur der Auseinandersetzung – gerade die Präsidentenfrage betreffend. „Die jeweilige Gegenseite wird verteufelt, eine Gegenmeinung wird gar nicht erst zugelassen. Viele Menschen haben nicht einmal Interesse, Nachrichten zu schauen, die nicht die eigene Sicht bestätigen“, sagt die junge Frau und bekennt: „Das fand ich total extrem.“ Und dass die Menschen Schilder oder Fahnen ihrer Partei und ihres Kandidaten in den Garten stellen, wie es die Leute in Deutschland mit ihrem Fußball-Verein machen, war auch ungewohnt. Sie habe sogar einen Jungen mit Trump-Badehose gesehen. Amüsant irgendwie, meint Maylin: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland jemand mit Olaf-Scholz-Badehose rumläuft.“

Die Info darf jedoch nicht fehlen, dass Maylin Diekhoff in Linn Creek am Lake Ozark im Bundesstaat Missouri gelandet war. „Fast schon klischeehaft schön“ sei es dort gewesen. Aber es ist auch Trump-Land. Von 90 Prozent Trump-Anhängern berichtet die Lemförderin, von „einer sehr konservativen Gegend“. Ihre Gastmutter hatte der Schülerin geraten, unter Freunden am besten keine Debatten über politische und religiöse Angelegenheiten zu führen. Ob sie sich daran gehalten hat? Natürlich nicht. Was auch gut war, meint Maylin im Rückblick: „Ich habe sehr viele Diskussionen geführt – auch mit Freunden, die anderer Meinung waren als ich. Aber wir konnten trotzdem Freunde bleiben.“

Genau diese Gespräche seien für sie auch ein Hauptgrund gewesen, sich für zehn Monate von ihrer Familie in Lemförde zu lösen („das war schon emotional“) und in die USA zu gehen: „Ich wollte eine andere Kultur kennenlernen, wollte die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und ich hatte gehofft, dass ich als Mensch wachse.“ Hat’s geklappt? „Ja, hat es“, sagt Maylin Diekhoff.

Sie sei von Anfang an „total eingetaucht in das amerikanische Leben. Das ging auch relativ schnell“. Sogar am Training der Cheerleader, die das Basketballteam der Highschool unterstützen, hat sie teilgenommen – amerikanischer geht es ja kaum. Zunächst war es zwar schwierig, weil sie die Formationen und die Akrobatik nicht kannte, doch dann, bei der allerletzten Aufführung vor der Abreise durfte sie mitwirken: „Das hat richtig Spaß gemacht – aber hier hätte ich das nie gemacht.“

Hier, das ist zu Hause. Das ist Lemförde, das ist die GFS, das sind die Freunde. Längst ist Maylin Diekhoff wieder in ihrem deutschen Alltag angekommen, besucht die zwölfte Jahrgangsstufe. Doch natürlich ist vieles geblieben von dem, was sie in den USA gefunden hat. Neue Freunde, denen sie in den Osterferien einen Besuch abstatten wird. Ein Fotobuch, das ihre Gastmutter („Die war total lieb“) für sie erstellt hat. Und natürlich die Erinnerung an ihre Trips durch das ganze Land sowie an „sehr viele offene und herzliche Menschen, deren Gastfreundschaft mich wirklich beeindruckt hat“.

Zwei Kuriositäten sind aber auch dabei. Die eine: Regelmäßig kamen Vertreter der US-Armee in ihre Highschool und machten Werbung für eine Karriere beim Militär. Selbst vor Maylin Diekhoff, der Deutschen, die beim „Pledge of Allegiance“ immer ein bisschen schummelte, machten sie nicht Halt. „Es wurde versucht, mich zu rekrutieren. Das war absurd für mich. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im falschen Film“, lacht sie. Kuriosität Nummer zwei: Ausgerechnet in den USA hat sie angefangen, die französische Sprache zu erlernen. Was sie jetzt in Deutschland fortsetzt. Jedoch macht sie es auf die Maylin-Diekhoff-Art: „Ich kann es nur vom Englischen ausgehend – vom Deutschen ausgehend funktioniert es nicht.“