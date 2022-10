Neuer Look mit einem Eyecatcher für das Festzelt auf dem Brockumer Markt

Von: Carsten Sander

Die Schirmbar ist der Anziehungspunkt vor dem Brockumer Festzelt, für das sich der neue Betreiber Jochen Fangmann ein grundlegend verändertes Konzept überlegt hat. © SandeR

Der neue Betreiber schneidet alte Zöpfe ab: Die Firma Fangmann-Event aus Damme betreibt in diesem Jahr erstmals das Festzelt auf dem Brockumer Markt. Das Konzept wurde grundlegend überarbeitet.

Brockum – Das Riesenrad steht da, wo es immer steht. Die Gewerbeschau ist über die gleichen Eingänge zu erreichen wie sonst auch. Die TSV-Bude hat ihren Stammplatz eingenommen und der Viehmarkt ist – wenig verwunderlich – auch nicht umgezogen. Alles wie gehabt also auf dem Brockumer Markt? Nicht ganz. Denn schon im Vorbeischlendern wird den Besuchern des am Samstag, 29. Oktober, beginnenden Volksfestes auffallen, dass sich am großen „Brockumer Festzelt“, im Volksmund trotz Umbenennung vor sechs Jahren wohl immer noch besser als „Bayernzelt“ bekannt, etwas getan hat. Neuer Betreiber, neuer Look, neuer Blickfang, neues Konzept. Die 2022-Edition des Festzeltes ist komplett überarbeitet.

Die Firma Fangmann-Event aus Damme-Osterfeine hat das Zelt, in dem am Samstag, 10,30 Uhr, traditionell die Markteröffnung und am Sonntag (10 Uhr) der Zeltgottesdienst gefeiert werden, übernommen. Zunächst für ein Jahr. Aber dabei soll es nicht bleiben, sagt Firmenchef Jochen Fangmann im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung: „Wir wollen das Zelt wieder ins Leben zurückholen und ans Laufen bringen.“ Das erste Jahr diene nun „zum Kennenlernen“.

Aber das Konzept ist klar abgesteckt und mit der Marktleitung abgesprochen. Das Festzelt bietet keine Live-Musik mehr, statt Party-Bands und Blaskapelle sorgen DJs für Stimmung. Das habe den Vorteil, dass nicht von Anfang an die Musikrichtung vorgegeben sei, so Jochen Fangmann: „Wer eine Rockband bucht, bekommt eine Rockband. Ein DJ kann viel besser auf die Wünsche des Publikums eingehen. Niemand muss sich auf ein Motto festlegen, und wir können auf jede Altersklasse eingehen.“ Techno, Oldies, Pop, Rock oder Dance Classics? Alles kein Problem.

Als erfahrener Event-Manager, der hauptsächlich in der Region Vechta – inklusive Stoppelmarkt – aktiv ist, weiß Fangmann: Das Konzept funktioniert. Und er hat auch noch andere Zöpfe abgeschnitten. Mit Ausnahme der Eröffnung mit ihren 200 geladenen Gästen, wenn ein Büfett geboten wird, gibt es im Festzelt kein Essensangebot mehr. „Der Markt“, sagt Jochen Fangmann, „liefert auf diesem Gebiet genug andere Möglichkeiten.“ Der bisherige Betreiber, Event-Veranstalter Brügging aus Werlte, hatte 2019 noch auf eine Zwei-Zelt-Lösung mit großem, aufwendigem Restaurationsbereich gesetzt.

Unter anderem weil das nun wegfällt, ist das Festzelt auch deutlich geschrumpft. 1 500 bis 1 700 Quadratmeter Fläche hat es vor der Corona-Pause geboten. 1 000 Quadratmeter sind es jetzt noch, sagt Jochen Fangmann, der sich „mehr Erfolg durch den kleinen Wohlfühleffekt“, verspricht. Eine zentrale Theke mit rustikaler Holzoptik ist der neue Mittelpunkt des Zeltes. Weitere drei Theken gehören im Innenbereich zur Ausstattung – sowie eine im Außenbereich, die ganz sicher die Blicke anziehen wird. Und damit auch die Gäste, hofft der Betreiber. Eine in Glas gefasste Schirmbar wurde vor die Giebelfront platziert. Sie soll der „Eyecatcher“ für das neue Brockumer Festzelt sein – der Hingucker. Zwölf Meter im Durchmesser ist die Bar groß, mit Seitenwänden und Dach oder ohne – ganz wie man es braucht und das Wetter es fordert.