Marissa Park als Chance für die Samtgemeinde

Tourismusausschuss: Appell an Mitglieder / Uneinig über Maßnahmen gegen Sandverwehungen

+ Der Marissa Park mit der neu eröffneten „Beachmar“ (Foto) bringt laut Tourismusausschuss Chancen und Herausforderungen für die Samtgemeinde. Foto: Russ

Lembruch - Von Jannick Ripking. „Wir müssen die Initiative ergreifen und an der Infrastruktur arbeiten“, appellierte Jürgen Hage, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusausschusses der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, auf der letzten öffentlichen Sitzung. „Wenn die vom Marissa Park prognostizierten Zahlen stimmen, dann haben wir bald und auf einen Schlag drei Mal so viele Besucher am Dümmer“.