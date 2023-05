Lembruch sagt ja zur Beherbergungssteuer, aber: Kaum beschlossen, schon beschossen

Von: Carsten Sander

Die „Bettensteuer“ kommt. Lembruch führt die touristische Sonderabgabe zum 1. Januar 2024 ein. Der Marissa-Park reagiert gereizt. © imago images/Sascha Steinach

Der Rat der Gemeinde Lembruch hat die Einführung der Beherbergungssteuer beschlossen. 315.000 Euro können so pro Jahr zusätzlich eingenommen werden. Das Marissa-Resort, mit 250.000 Übernachtungen im vergangenen Jahr das große Zugpferd in der Dümmer-Region fühlt sich nun als gemolkene Kuh. General Manager Susanne Adrian äußert sich deutlich.

Lembruch – Die Gemeinde Lembruch legt ihren Übernachtungsgästen künftig eine Extra-Rechnung unter die Bettdecken. In seiner Sitzung am Montagabend beschloss der Rat der Dümmer-Gemeinde die Einführung einer sogenannten Beherbergungssteuer. Dadurch erhofft sich die Kommune eine zusätzliche Einnahme von 315 000 Euro jährlich. Protest kommt allerdings vom Marissa-Resort, das von der neuen Steuer erheblich betroffen sein wird. Die Nachbargemeinde Hüde will sich dem Lembrucher Modell nicht anschließen.

Im Lembrucher Rat ging der Tagesordnungspunkt „Beherbergungssteuer“ flott durch. Die Argumente waren schon wenige Tage zuvor in einer nicht-öffentlichen Sitzung ausgetauscht worden. So stimmten neun Ratsmitglieder für die Einführung der Beherbergungssteuer – auch Bettensteuer genannt – , zwei enthielten sich. Ab dem 1. Januar 2024 soll die Steuer erhoben werden – und zwar so: Drei Prozent auf die reinen Übernachtungskosten (ohne Verpflegung) sollen künftig pro Tourist und auch Berufsreisenden einkassiert werden. Wobei: Der Steuerschuldner ist der Beherbergungsbetrieb, er muss das Geld abführen und es sich letztlich über den Übernachtungspreis wieder reinholen. Eine simple Sache für Lembruch und die kommunale Verwaltung in Lemförde, sicher aber ein Problem für die Hoteliers, Pensions- und Campingplatzbetreiber, die ihre Preise erhöhen müssen.

Hüde geht den Lembrucher Weg nicht mit, weil: Die Lösung sei „irgendwie ungerecht“ Zwischen Lembruch und Hüde liegen nur ein paar hundert Meter – aber in Sachen Übernachtungszahlen sind es Welten, die die beiden Dümmer-Gemeinden trennen. Während Lembruch mit einer Beherbergungssteuer 315 000 Euro pro Jahr einnehmen will, könnte die Nicht-Marissa-Gemeinde Hüde mit dem gleichen Steuermodell geschätzt auf nur 25 000 bis 30 000 Euro kommen. Der Rat dort hat sich in der vergangenen Woche nach nicht-öffentlicher, aber intensiver Diskussion mit deutlicher Mehrheit gegen eine Beherbergungssteuer ausgesprochen. Bürgermeister Heiner Richmann erklärt auf Nachfrage: „Uns allen ist klar, dass am See etwas passieren muss und wir Gelder generieren müssen. Aber es müssten auch alle anderen ihr Scherflein dazu beitragen und nicht nur Beherbergungsbetriebe.“ Die Lembrucher Lösung sei „irgendwie ungerecht“, weil sie alle anderen vom Dümmer-Tourismus profitierende Geschäftsleute unbehelligt lasse. Richmann: „Man kann nicht einfach ein Gewerk rausnehmen und dann ist alles gut.“ Schließlich würden auch Gastronomen, Supermärkte, Handwerker, Friseure, Bäcker etc. vom Boom am Dümmer wirtschaftlich profitieren. „Wir haben uns deshalb entschieden, nicht im Gleichklang mit Lembruch eine Beherbergungssteuer einzuführen“, so Richmann: „Wir wollen eine solche Steuer zwar nicht komplett ausschließen, aber in diesem Jahr werden wir uns dem Thema nicht mehr annehmen.“ Vielmehr werden andere Möglichkeiten durchdacht. csa

Auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung reagierte das Marissa-Resort in einer schriftlichen Stellungnahme mit scharfen Worten auf das Vorgehen des Lembrucher Rates und auf die allgemeine Situation rund um den Dümmer. Vorweg formuliert Susanne Adrian, General Manager des Ferienparks, das Verständnis, dass die Gemeinde zur Finanzierung der touristischen Infrastruktur Einnahmen generieren muss. Doch das dürfe „nicht am Gartenzaun der Gemeinde Lembruch enden“, sondern müsse alle Dümmer-Gemeinden betreffen. Denn: Wie soll ein Gast aus Köln verstehen, dass in Lembruch gezahlt werden muss, was in Hüde nicht fällig wird? „Das ist nicht nur kleinkariert, sondern zeugt auch wieder von Uneinigkeit beim Thema Tourismus“, schreibt Susanne Adrian, die zudem „große Versäumnisse der Vergangenheit in den Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur“ anprangert. Es hat sogar etwas von einem Rundumschlag gegen die kommunalen Entscheidungsträger, wenn sie schreibt: „Mit einem Projekt wie Marissa hat man zwar gern Imagearbeit in der Gemeinde geleistet, von Unterstützung oder gar Subventionen aber ungern bis gar nicht Gebrauch gemacht.“ Dass nun auch noch eine Beherbergungssteuer drei Prozent vom Marissa-Umsatz wegknabbern wird, verärgert die Managerin: „Nun soll die Kuh gemolken werden.“

Was natürlich auch daran liegt, dass Marissa – um beim tierischen Vergleich zu bleiben – die einzige Hochleistungskuh im Dümmer-Stall ist. Und in Lembruch wäre gewiss niemand auf die Idee gekommen, eine Beherbergungssteuer ins Leben zu rufen, wenn nicht diese Zahlen wie eine Lizenz zum Gelddrucken vor allen liegen würden: 250 000 Übernachtungen verzeichnete der Park nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr. 320 000 sollen es in diesem werden. 2025 erwarten die Marissa-Bosse sogar den Sprung auf 400 000 Übernachtungen.

Susanne Adrian fürchtet allerdings um das Erreichen der gesteckten Ziele, wenn ab Januar die Beherbergungssteuer dazukommt. Zwar werde auch in Krisenzeiten weiter Urlaub gemacht, „aber das Geld sitzt nicht mehr so locker wie vor noch einigen Jahren. Da kann eine Summe von 50 bis 100 Euro zusätzlich die Buchungsentscheidung negativ beeinflussen“, formuliert sie ihre Bedenken: „Alle sorgen sich ohnehin schon um eine konstante Auslastung, welche nicht selbstverständlich ist. Das Resort ist gerade mal fertiggestellt und muss sich nun am Markt behaupten.“ Mit fortan erschwerten Bedingungen.

Die Einführung der Steuer käme „zu früh“, moniert die Marissa-Managerin und klagt: „Wir hatten mehrfach ausdrücklich um weitere Gespräche zu Gestaltung und Einführung gebeten – leider erfolglos und ohne Reaktion. Das Timing der Entscheidung deutet für uns eher darauf hin, dass hier Haushaltslöcher gestopft werden sollen.“

Dass Lembruch Geld braucht, ist kein Geheimnis. Die Marissa-Touristen wollen am Dümmer vernünftige Verhältnisse vorfinden, wollen irgendwann auf einem breiteren Deich flanieren, wollen in gepflegten öffentlichen Anlagen relaxen. Um all das zu erreichen, helfen 315 000 Euro pro Jahr definitiv weiter. Zumal von der Beherbergungssteuer keine Abgaben an die Samtgemeinde, an Kreis oder Land gezahlt werden müssen. „Das Geld bleibt zu hundert Prozent in der Gemeinde“, erklärt Rüdiger Plöger vom Amt für Finanzen bei der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde. In Lembruch sollen alle betroffenen Betriebe über die genauen Vorgehensweisen zur Erhebung und Abgabe der Beherbergungssteuer noch informiert werden.

Susanne Adrian hofft im Namen des Marissa-Parks für die folgenden Schritte „auf einen konstruktiven Austausch und Mitspracherecht“. Ihr Schlusswort: „Vielleicht können dann auch irgendwann unsere Gäste von sinnvollen Investitionen profitieren.“

Stichwort Beherbergungssteuer In vielen Urlaubsdestinationen ist es längst üblich, dass Übernachtungsgäste eine Beherbergungssteuer leisten müssen. Mit den Einnahmen bauen die Kommunen die touristische Infrastruktur aus, bezahlen Reinigungsarbeiten und setzen Umweltprojekte um. In Deutschland erheben knapp 2 000 Gemeinden eine solche Steuer. Quelle: reisetopia.de