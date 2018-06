Bau des Marissa-Ferienparks beginnt Anfang Juli

Symbolischer Spatenstich für 120-Millionen-Euro-Projekt am Dümmer

+ Symbolischer ersten Spatensstich für den Marissa-Ferienpark in Lembruch (v.l.): Landrat Cord Bockhop, Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe, Lembruchs Bürgermeisterin Margarete Schlick, Architekt Thorsten Bick, Marissa-Park-Geschäftsführer Erik Winther und Ulrik Lundsfryd sowie Christian Schaefer (geschäftsführender Gesellschafter des Bauunternehmens Alfred Döpker). - Foto: Russ

Lembruch - Der Marissa-Ferienpark am Dümmer in Lembruch ist seiner Realisierung ein weiteres Stück näher gekommen. Am Mittwochvormittag erfolgte der symbolische erste Spatenstich, dem Anfang Juli der tatsächliche Baubeginn des 120-Millionen-Euro-Projekts folgen soll.