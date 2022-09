Das Herz des Marissa-Ferienparks beginnt zu schlagen

Von: Melanie Russ

Mit einem Pre-Opening auf der Plaza feierten die Verantwortlichen des Marissa-Ferienparks und ihre Gäste die nahende Fertigstellung von Tagungs-Center und Wellness-Bereich. © Russ

Ganz fertig werden Tagungs-Center und Wellness-Bereich im Marissa-Ferienpark in Lembruch erst im Oktober, aber was die Gäste beim Pre-Opening zu sehen bekamen, war schon beeindruckend.

Lembruch – Als Herzstück des Marissa-Ferienparks bezeichnete Erik Winther, Geschäftsführer der Wald und Welle GmbH, die den Park in Lembruch baut, den Plaza-Komplex mit Restaurant, Tagungs-Center und Wellness-Bereich. Jetzt beginnt das Herz langsam zu schlagen. Mit etwas Verspätung zwar, doch das Warten hat sich gelohnt, wenn man den staunenden Blicken und bewundernden Worten der Ehrengäste glauben darf, die am Mittwochnachmittag zum Pre-Opening gekommen waren. Geladen waren alle, die als Ratsmitglied, Planer oder in anderer Funktion die Umsetzung dieses für die gesamte Region wegweisenden Projekts möglich gemacht hatten.

Das Restaurant ist schon seit längerem in Betrieb, das Tagungs-Center mit dem 300 Gäste fassenden Atrium und sechs Meetingräumen unterschiedlicher Größe seit Kurzem fertig, nur im Wellness-Bereich wird noch gebaut. „Wir hoffen, dass wir Mitte Oktober ganz fertig sind“, sagt Winther.

Viel Holz und viel Licht charakterisieren das große Atrium des Tagungs-Centers. © Russ

Viel Holz, viel Licht, hohe Decke und ein riesiger LED-Bildschirm charakterisieren das Atrium im Eingangsbereich, in dem Winther, sein Mitgeschäftsführer Ulrik Lundsfryd, General Manager Susanne Adrian und Vertriebsleiter Christian Puls den Gästen über die Entwicklung des Ferienparks von der ersten Idee bis zur Umsetzung berichteten. Es war eine lange Reise, die nicht immer reibungslos verlief, wie Erik Winther mit Blick auf die vor zehn Jahren begonnene Planungsphase erinnerte. Aber mit Geduld gehe alles.

Auch bei den Mitte 2018 begonnen Bauarbeiten kam es infolge der Corona-Pandemie und zuletzt des Ukraine-Kriegs zu Verzögerungen. Während der Pandemie fielen wegen Erkrankung und Quarantäne immer wieder ganze Trupps zeitweise aus, zuletzt gab es insbesondere bei Holz aus der Ukraine aus nachvollziehbaren Gründen Lieferschwierigkeiten. „Das alles hat uns ein dreiviertel Jahr gekostet“, erklärt Winther am Rande des Pre-Openings. Und es hat die Baukosten in die Höhe getrieben. Sie liegen laut Winther 15 bis 20 Prozent höher als ursprünglich kalkuliert. Die Baukosten für den Komplex mit Kongress-Center und Wellness-Bereich beziffert er mit 30 Millionen Euro. Für den gesamten Ferienpark belaufen sie sich auf rund 200 Millionen Euro. Trotz aller Unwägbarkeiten sagt Erik Winther: „Ich bin sehr zufrieden und auch sehr stolz.“

Ein besonderer Hingucker: Die Wand eines Gangs ist mit echter Baumrinde verkleidet. © Russ

Sehr glücklich über den Ferienpark ist auch Lemfördes Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup. „Der Park hat eine wahnsinnige Bedeutung für die Region. Er hat Impulse gegeben und hat bewirkt, dass in Lembruch und Hüde Investitionen getätigt wurden“, hob er hervor. Und das gelte auch für die umliegenden Kommunen. Gastronomie, Einzelhandel und ÖPNV hätten richtig Schwung bekommen. „Ohne den Ferienpark hätte es diese Entwicklung nicht gegeben“, ist er überzeugt.

Das nächste Projekt Während sich der Marissa-Ferienpark in Lembruch seiner Fertigstellung nähert, ist der nächste Ferienpark der Investoren schon in Planung. Etwa eine Autostunde von Düsseldorf entfernt soll laut Wald-und-Welle-Geschäftsführer Erik Winther auf einer 164 Hektar großen Fläche das größte Projekt Nordrhein-Westfalens entstehen – inklusive eigenem See. Die Energieversorgung soll dort komplett über Photovoltaik und Erdwärme erfolgen. In Lembruch arbeitet ein mit Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk.