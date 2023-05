Marco Lampe neuer Schützenkönig in Brockum

Das Königspaar Marco und Stefanie Lampe mit dem kompletten Hofstaat des Schützenvereins Brockum. © Schützenverein

Der Bürgermeister von Brockum hat den Präsidenten vom Thron „geschubst“. Marco Lampe folgt als Schützenkönig auf Sebastian Lampe. Stella Sollmann ist neue Jungschützenkönigin, Lucas Heuer und Ida Lampe regieren die Kinder.

Brockum – Allerbestes Wetter und die frühe Gewissheit, dass alle Königsthrone besetzt werden würden, waren die besten Voraussetzungen für zwei tolle Schützenfesttage in Brockum, zu deren Abschluss Bürgermeister Marco Lampe, der den Thron im Vorjahr noch knapp verpasst hatte, zum König proklamiert wurde. Unter den 44 Königsanwärtern hatte er das beste Auge bewiesen. Er regiert das Schützenvolk mit seiner Königin Stefanie Lampe. Das Paar wird von Adjutant Michael Meyer und den Ehrendamen Nicole Meyer und Silke Hemann unterstützt. Die Würde des Vizekönigs ging an Udo Reitmeier.

Im Wettstreit um den Titel Schützenliesel setzte sich Andrea von Rekowski gegen 48 Schützenschwestern durch. Den Brockumer Schützenorden für besondere Verdienste erhielt Friedrich Sudmann. Neue Jungschützenkönigin ist Stella Sollmann, die Ole Heuchel zu ihrem König wählte. Adjutant ist Luis Spilver, die Ehrendamen sind Laura Cordes und Kiara Müller, und Hofnarr wurde Lukas Spilver. Den Thron knapp verpasst hat Vizekönig Jannik Schumacher. Bei den Kindern regieren Lucas Heuer und Ida Lampe. Ehrendame ist die Vorjahreskönigin Haylee Gellert. Vizekönigin wurde Lina Heuer und Vizekönig Bahne Meyer.

Aber auch über die Königsschießen hinaus hatte das Schützenfest am Pfingstwochenende ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und lockte damit zahlreiche Einheimische wie Auswärtige auf den Schützenplatz. Der stetig wachsende Brockumer Spielmannzug begleitete alle Umzüge im Ort und erfreute die Gäste mit gewaltigem Sound. Die Brassband Lavasjkerie habe alle mit ihren Songs und der guten Laune angesteckt und Zelt und Schützenhalle zum Kochen gebracht, berichtet Pressewartin Andrea von Rekowski.

Mit der Proklamation am Sonntagabend ging die Regentschaft von Schützenkönig und Präsident Sebastian Lampe und seiner Frau Christin zu Ende. Sein Stellvertreter Benjamin Priesmeier dankte dem scheidenden Königspaar und dem gesamten Hofstaat. Vorstand Rainer Wehrmann ging gedanklich ein Jahr zurück: „Oft ist es so, dass der Präsident als Notnagel herhalten muss, um die Ausrufung einer Republik zu verhindern. Du allerdings musstest dich nach der Pandemie in vier Stechen gegen 54 Mitbewerber durchsetzen, denn alle hatten richtig Lust aufs Feiern und auf Wettkämpfe. Dein Siegeswille, deine unbändige Einsatzbereitschaft und deine Leidenschaft machten dich zu unserem König. Eine echte Weltklasse – Majestät!“

Die letzte Ansprache des Jungschützen-Präsidenten Jannik Schumacher, der den Posten vor acht Jahren im Alter von nur 15 Jahren übernommen hatte, rührte alle Anwesenden in besonderer Weise. „Ich bin so dankbar für diese acht Jahre. Die beste Zeit meines Lebens“, sagte er. Es hätten sich Türen geöffnet, die ohne das Amt verschlossen geblieben wären, Freundschaften seien geschlossen worden, die sonst nicht entstanden wären.

Termine: Scheibenfest beim Altkönig: Donnerstag, 1. Juni; Scheibenfest beim Jungkönig: 17. Juni. Antreten jeweils um 19 Uhr an der Schützenhalle.