Marcel Hohbein erringt Kronprinzenwürde in Lembruch

Teilen

Marcel Hohbein ist der neue Kronprinz im Schützenverein Lembruch. © Schützenverein

Der Thron der scheidenden Königin Birgit Dannhus wurde während des Schützenfestes nicht neu besetzt, aber im Schützenverein Lembruch war auf den Nachwuchs Verlass. Kinder und Jugend haben am Montag neue Regenten bekommen.

Lembruch - Die Kinderkönigswürde sicherte sich nach dem zweiten Stechen Ella Nickel vor Jonathan Kammerahl. Sie erhielt den Beinamen „die Hartnäckige“, denn sie war in den vergangenen Jahren schon mehrfach Vizekönigin geworden. Unterstützt wird sie vom bisherigen Kinderkönig, ihrem Bruder Henri, der Feinfühlige, der sich fast mehr über den Erfolg seiner Zwillingsschwester freute als sie selbst. Ehrendamen sind Janne Duensing und Lilli Recker. Den Kinderwanderpokal erhielt Jannis Schierbaum.

Am Abend setzte sich Marcel Hohbein „mit dem Superschuss“ im Stechen gegen sieben weitere Anwärter auf die Kronprinzenwürde durch. Kronprinzessin wurde Marina Becker „die Fröhliche“, die Ehrendamen sind Sina Dannhus und Sveja Bolduin, Adjutant wurde Sören Wessendorf und Vize Lars Dannhus.

Ella Nickel regiert Lembruchs Kinderschützen. An ihrer Seite hat sie Bruder Henri, Janne Duensing und Lilli Recker. © Schützenverein Lembruch

Der Schülerwanderpokal ging an Jan Diers und der Damenwanderpokal an Jessica Dehlfing. Nach dem Dank an die scheidenden Majestäten folgten die Krönung des Kronprinzen und mit melancholischer Musikuntermalung die Entkrönung des Altkönigspaares, da sich keine Nachfolger gefunden hatten.

Trotzdem wurde im Anschluss gut gefeiert mit Unterstützung des Gastvereins aus Düversbruch und einer Abordnung aus dem Heeder Fladder, ebenso wie zuvor schon am Sonntag mit dem Schützenverein Hüde-Sandbrink-Burlage.