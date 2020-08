Marc Weber verlässt Lemförde

Lemförde – Pfarrer Dr. Marc Weber wird die katholische Kirchengemeinde „Zu den heiligen Engeln“ in Lemförde zum 31. August verlassen. Nach knapp fünf Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Bohmte, Hunteburg und Lemförde wurde der 40-Jährige in die Gemeinde St. Raphael in Bremen versetzt. Welche Erinnerungen er aus der Dümmerregion mitnimmt und welche Erwartungen er an seine neue Aufgabe hat, erzählt er im Interview. Die Fragen stellte Melanie Russ.

Am 1. September treten Sie Ihren Dienst in Ihrer neuen Gemeinde an. Freuen Sie sich auf die Herausforderung, eine Gemeinde mit 90 Nationalitäten in einem sozialen Brennpunkt zu betreuen?

Ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Auf was für Menschen treffe ich? Was prägt ihr Leben und ihren Glauben? Was erwarten die wohl von ihrem neuen Pastor? Wie wollen sie sich einbringen im kirchlichen Leben und im Einsatz für die Bedürftigen dort? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Und ich muss mich noch gedulden, bis ich Antworten auf diese Fragen bekomme. Darin bin ich nicht immer so gut.

Fiel es Ihnen schwer, die neue Aufgabe anzunehmen, die Sie ja nicht selbst gewählt haben?

Anfangs habe ich mit dieser Anfrage vom Bischof schon gerungen. Schon wieder ein Wechsel? Ich hatte mich ja gerade erst eingelebt und die Menschen aus den Gemeinden hatten sich an mich gewöhnt. Mittlerweile habe ich aber mit diesem Wechsel Frieden geschlossen. Eine solche Form des Gehorsams gegenüber meinem Bischof gehört eben einfach mit dazu.

Woran werden Sie aus Ihrer Zeit in Lemförde besonders gerne zurückdenken? Was werden Sie am meisten vermissen?

Oh, es gibt so vieles, an das ich besonders gerne zurückdenken werde: an die vielen Menschen, denen ich begegnen durfte und die mir Anteil an ihrem Leben gewährt haben; an die gute ökumenische Zusammenarbeit; an unsere Engagierten im und um den Hospizdienst herum oder in unseren Gremien und Gruppen; an unsere Schwestern; an den Dümmer; an meine rotarischen Freunde, die mich so herzlich aufgenommen haben; an viele schöne Gottesdienste; ich könnte diese Liste, glaube ich, noch sehr lange fortführen…

Gibt es etwas, was Sie in Ihrer jetzigen Gemeinde noch hätten anstoßen, weiterentwickeln oder begleiten wollen?

Irgendwie kommt man in der Beziehung zu Menschen ja nie an ein Ende. Insofern wäre ich gerne noch so einige Wege gemeinsam in unseren Gemeinden mit den Menschen gegangen. Mein Anliegen war und ist es, dass jeder Getaufte seine Berufung entdeckt: Wie kann ich als Christ so leben, dass andere Menschen ebenso die Möglichkeit haben, Christus kennenzulernen? Damit hängt sehr eng zusammen, dass ich dann als Getaufter eine eigene Verantwortlichkeit entdecke und nicht nur Empfänger des Glaubens durch den Pastor bin. Ich habe mich über jede und jeden gefreut, die das für sich entdeckt haben oder diesbezüglich noch auf einer Entdeckungsreise sind. Das hätte ich natürlich noch gerne länger begleitet. Aber genau das wird auch ohne mich weitergehen.

Konnten Sie sich schon ein bisschen mit Ihrer neuen Gemeinde vertraut machen und erste Kontakte knüpfen?

Ich habe mich Ende Mai den Gremien und dem pastoralen Team in Bremen vorgestellt. Das habe ich mir bei meinen evangelischen Schwestern und Brüdern abgeguckt. Da gibt es ja auch immer eine Art Vorstellung, bevor man seinen Dienst in der Gemeinde als Pastor oder Pastorin antritt. Gut, bei uns Katholiken dürfen die Gremien nicht mitentscheiden, ob sie diesen Pastor dann auch aufnehmen möchten. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Gemeinde in Bremen mich nicht wieder wegschicken möchte.

Mein Vorgänger ist mit mir dann noch durch das ganze Gemeindegebiet gefahren, damit ich mal einen Eindruck von den Orten bekomme, wo und wie die Menschen dort leben. Das war sehr aufschlussreich. Das große Mercedes-Werk liegt auf dem Gemeindegebiet, eine stillgelegte Pferderennbahn und der größte Friedhof in Bremen befinden sich ebenfalls dort, ein Industriegebiet ebenso. Mittendrin wohnen die Menschen, mit denen ich in Zukunft zu tun haben werde.