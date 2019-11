„Manchmal singe ich auch“

Lemförde - Von Heidrun Mühlke. Zur lieb gewonnenen Tradition ist geworden, dass die Hospiz-Stiftung Stemweder Berg alle zwei Jahre zum informativen und geselligen Hospiz-Abend in den Gemeinderaum der katholischen Kirchengemeinde Lemförde einlädt. Neben aktuellen Zahlen stand ein bewegendes Interview im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Nachdem Pastor Marc Weber die Gäste begrüßt hatte, nannte Vorsitzender Friedhelm Lehrich zunächst einige Zahlen: „Aktuell zählen wir etwa 50 Zustifter, die einmalig oder mehrmals der Stiftung Geld anvertraut haben. Das Stiftungsvermögen beträgt circa 400 000 Euro. In diesem Jahr verzeichnen wir einen Zuwachs von 14 500 Euro. Aus den Erträgen wird der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Lemförde nachhaltig unterstützt. Im Jahr 2019 mit rund 13 000 Euro.“

Die Mittel würden in die Weiterbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Hospizbegleiterinnen und -begleiter sowie in Arbeitsmittel, Raum-und Personalkosten fließen.

Sehr bewegend war das Interview, das Pastor Marc Weber mit der seit etwa 30 Jahren ehrenamtlichen Hospizbegleiterin Inge Bonehs und der Angehörigen Martina Otto-Schindler, die die Sterbebegleitung in Anspruch genommen hatte, führte. Was sie bewogen habe, als Hospizbegleiterin zu arbeiten, wollte der Pastor wissen. „Man kann den Menschen etwas zurückgeben“, erklärte Inge Bonehs. Es gebe viele berührende Erlebnisse und wenn sie Schwerkranken noch einmal durch ihre Anwesenheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern könne, mache sie das sehr glücklich.

„Es ist eine schöne Aufgabe den Menschen am Lebensende etwas Gutes zu tun. Man bekommt auch ganz viel zurück “, war sie sich sicher. „Berührungen sind wichtig, aber ich singe auch schon mal. Das beruhigt“, weiß sie aus ihrer langjährigen Erfahrung.

Die Frage, wie sie die Hospizbegleitung erlebt habe, ging an Martina Otto-Schindler. „Ich habe viel Sicherheit im Handeln bekommen und konnte alles in Ruhe erledigen“, so die Angehörige. Sie habe viel Unterstützung sowie Entlastung erlebt, und gelernt, mit dem Thema Tod umzugehen, berichtete sie. Sie könne aus Erfahrung jedem Betroffenen raten, sich an den Hospizdienst zu wenden.

Nicole Otte, eine 45-jährige Krankenschwester und Sozialpädagogin aus Hunteburg, die seit März 2018 die Arbeit von Schwester Irmhild übernahm, berichtete über die Arbeit der aktuell 36 ehrenamtlichen Hospizbegleiter. „Immer wieder sind unsere Ehrenamtlichen bereit, sich auf unterschiedliche Menschen und Begegnungen einzulassen, egal ob im Pflegeheim oder im häuslichen Umfeld“, erklärte sie.

Sie schenkten den Menschen an ihrem Lebensende Zeit und oftmals auch ihr Ohr, um sich ganz auf die Nöte und Ängste der Sterbenden, aber auch ihrer An- und Zugehörigen einzustellen und darauf einzugehen, wie das Beispiel von Martina Otto-Schmidt zeigte. „Manchmal sind sie aber auch einfach nur da und bringen Ruhe und Sicherheit und das Gefühl, nicht allein zu sein am Lebensende.“ Um den Hospizbegleitern Klarheit in ihrer Arbeit geben zu können, werden regelmäßige Fortbildungen angeboten, die zum größten Teil nur möglich sind dank der finanziellen Unterstützung und des Engagements innerhalb der Stiftung.

Musikalisch umrahmte Hanneke Eling am Piano den mitreißenden Abend, der mit Federweißer und Zwiebelkuchen und mit einem Abschlussgebet von Pastor Eckhart Schätzel ausklang. Wer Interesse hat, sich im Hospiz- und Palliativberatungsdienst einzubringen, ist zu einem Informationsabend am Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr in den Gemeinderaum der katholischen Kirchengemeinde in Lemförde eingeladen.