Wagenfeld – „Vor 20 Jahren sagte man zu uns: ,Wir geben Euch ein Jahr. Das klappt nie in Wagenfeld mit Kultur, die gehen viel lieber aufs Schützenfest‘“, startete Vorsitzende Marita Kleemeyer am 20. Geburtstag des Kulturkreises Auburg am Sonntag ihre Rede. Das saß tief, auch für die „Powerfrau“ an der Spitze ihres unermüdlichen Teams von zahlreichen Kulturkreismitarbeitern. Die Prophezeiung wurde nicht wahr.

Der Kulturkreis feierte mit einem Jazz-Frühschoppen und „Echos of Swing“ seinen Geburtstag in und im Park der traditionsreichen Auburg.

Kleemeyer erinnerte sich weiter: „Manchmal hatte ich mein Bett hier stehen, wenn die Organisation viel mehr Zeit in Anspruch nahm, als geplant.“ In der Wagenfelder Auburg findet reichlich Kultur statt. „250 Veranstaltungen zählten wir die letzten 20 Jahre über“, fuhr sie fort. Trauungen, Sitzungen der Gemeinde, Schülervorspiele, Kulturfrühstücke, Bilderausstellungen seien der Geist der Auburg. Neben den zahlreichen Künstlerengagements hob sie die selbstgemachten Highlights hervor: „2007 hatten wir das Musical ,Dornröschen‘ von den Machern Leta Henderson, Birgit Kattelmann, dem Popchor und Marianne Lohaus. 2010 erschien das Plattdeutsche Hörspiel ,Spökt in´t Moor‘ mit Schülern.“ Besonders beliebt war immer die Suche nach dem Auburg Schatz, der „Greenday“ mit Unterstützung von Dirk Lütvogt und der „Tag des offenen Denkmals“ mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins Wagenfeld, Gemeindearchivar und Buchautor Timo Friedhoff.

Kleemeyer äußerte ihren Wunsch für die nächsten Jahrzehnte in Richtung von Bürgermeister Matthias Kreye: „Für die Auburg wünsche ich mir noch viele Jahre mit guten Vorstellungen. Und wenn es dann mit unserem Team altersbedingt nicht mehr so klappt, müsste die Gemeinde über einen Kulturmanager nachdenken.“ Ihr ganz spezieller Dank ging an Unterstützer („Ich nenne keine Namen, jeder weiß selbst, wie er geholfen hat“), an die Gemeinde und an das Publikum.

Kreye definierte die Auburg als Treffpunkt für viele Menschen. „Ich finde es klasse, dass wir das Jubiläum so feiern können“, sagte er mit Blick auf die unbezahlbare ehrenamtliche Arbeit des gesamten Kulturkreis-Teams. „Was damals mit dem ,Nutzungsvertrag Auburg‘ begann, hat heute nach 20 Jahren Kulturarbeit mehr als das Ziel erreicht. So ein Haus wie die Auburg, die unumstritten das Aushängeschild der Gemeinde Wagenfeld ist, muss man im ländlichen Raum suchen. Danke für die sensationelle Arbeit!“

Die Auburg mit ihrem Angebot sei ein dörfliches Kulturzentrum, wie es sich Gemeinden wünschen. „Wir haben es“, resümierte Kreye. Allerdings goss er Wasser in den Wein von Kleemeyer: „So wie Ihr, könnte eine Verwaltung das Angebot nicht bieten“ und hofft auf weitere viele Jahre der Kulturförderung durch den Kulturkreis.

Powerfrau Numero eins war 1999 mit Gründung Brigitte Cording. Sie führte die Geschicke an der Spitze bis 2008. Marita Kleemeyer folgte ihr und ist aktuelle Vorsitzende.

„Ich bin zwar immer der Jüngste, bin aber sehr stolz, dass ich so aktive Gruppen im Heimatverein habe“, bedankte sich Timo Friedhoff. Er hatte das Kassenbuch der Auburg von 1777 in der Hand und gestand: „Damals war auch nichts in dem leeren Haus. Hier steht geschrieben, wie es wohnlich wurde und was es kostete.“ Er erinnerte an die Situation als der Kulturkreis startete: Mit leerem Haus, von außen zwar renoviert, aber ansonsten kahl. Friedhoffs Dank ging an Barbara Karl, die die 20 Jahre Kulturkreis in 100 Ordnern akribisch festhielt.

Wie die Mitstreiter ihre Leitungsperson Kleemeyer sehen, sangen sie ihr vor: „Sie ist von Kopf bis Fuß auf Auburg eingestellt“ hatten sie von Marlene Dietrich entliehen und unterstrichen das große Engagement der Frontfrau.

Witz, Esprit und große Motivation versprühte das zum Geburtstag geladene Ensemble „Echoes of Swing“. 2015 waren die Topmusiker mit Heimat Jazz und Swing bereits in der Auburg aufgetreten und vereinten zahlreiche Fans in Wagenfeld. Was dann folgte von den vier Musikern Colin T. Dawson (Trompete und Gesang), Bernd Lhotzky (Klavier), Oliver Mewes (Schlagzeug) und Chris Hopkins (Alto Saxophon) war „Bossa Nova“ zum Frühstück, „Einsteigen bitte, in den Orient-Express“, „Old Man River“ als Express-Version und eine Art Robbie Williams beswingt in der Auburg, wenn der Trompeter zum Gesang anhob. Zum Thema „Salir a la luz“ (ans Licht kommen) bestach das Ensemble, das schon in der Elbphilharmonie gastierte. Viele Parallelen eröffneten sich bei dem Kulturkreis Auburg und „Echoes of Swing“: Finesse, Improvisationstalent und Humor, so die wichtigsten.