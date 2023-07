„Man wollte plötzlich bei uns leben“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Thorsten Grimm (r.) berichtete offen von der wechselvollen Entwicklung der ATV Seniorenresidenz, die er gemeinsam mit Mitgeschäftsführer Manfred Röser (l.) leitet und in der auch sein Sohn Lukas Verantwortung übernimmt. © Brauns-Bömermann, Simone

Die ATV Seniorenresidenz in Lemförde ist nach schweren Zeiten wieder auf Erfolgskurs. Geschäftsführer Thorsten Grimm blickte während einer Gartenparty auf die vergangenen zehn Jahre zurück, in denen er mit seinem Mitgeschäftsführer Manfred Röser in der Verantwortung stand.

Lemförde – Die Geschichte musste mit „Es war einmal…“ beginnen. Denn einer der zwei Geschäftsführer der ATV Seniorenresidenz in Lemförde heißt Grimm. Bevor die Party zum zehnten Geburtstag im Garten stieg, erzählte Thorsten Grimm die „Mär“, wie er und sein Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter Manfred Röser als sechster Betreiber den Karren des vorherigen Betreibers, der Azzuritgruppe, aus dem Dreck gezogen hatten.

„Es war einmal vor einer sehr langen Zeit, mir dünkt im April 2012, als mein holder Freund Manfred vom damaligen Chef der Azzuritgruppe angesprochen wurde. Es gäbe dort hoch im Norden eine Einrichtung, die nicht ganz so rund liefe.“ Damals sagten die zwei: „Alles kein Problem, das bekommen wir locker hin.“ Das „Problemchen“ entpuppte sich aber bald als ein ausgewachsenes Problem. Von 85 Plätzen waren nur 40 belegt. „Kredite gab es für uns nicht, da die Vorbehalte der Banken wegen der fünf vorherigen Betreiber zu groß waren“, beschrieb Grimm die Situation. Der Ruf bei der AOK war schlecht. „Die Pflege war ordentlich, aber nicht zeitgemäß“, so Grimm. „Die Öffentlichkeit beäugte uns mit ,schau mer mal‘, und es gab Streit mit dem benachbarten Wohnpark.“

Röser und Grimm setzten sich das Ziel: Kosten drücken, um liquide zu bleiben, die Versorgung aufrecht erhalten und trotz aller Widrigkeiten den Bewohnern und Angehörigen das Gefühl vermitteln: „Hier lässt es sich gut leben.“ Am Freitag stand Thorsten Grimm am Rednerpult und verkündete: „Wir haben es geschafft und sind schuldenfrei. Da wir das Stimmungsbild ändern konnten, wollte man bei uns leben und arbeiten.“ Heute sind alle 85 Plätze belegt, und es zeichnet sich am Heimleitungshimmel ein positiver Wechsel an: Mit Lukas Grimm (Sohn des Geschäftsführers) reifte ein studierter Fachmann mit Ambition zur Führung heran. Hier hätte die Rede enden können, aber: „Ende gut, alles gut? Noch nicht!“ Das Monster Corona zog ins ATV ein. Grimm begegnete ihm mit „Kopf hoch, Schultern nach oben, Brust raus, Bauch rein“.

Die langjährigen Mitarbeiterinnen des Seniorenheims erhielten Blumengrüsse: Elke Ernst für 22 Jahre (v. l.), Ingeborg Hoheisl (13 Jahre), Melanie Kellenbrink (13 Jahre) und Hildegard Hermoni (12 Jahre). © Brauns-Bömermann

Seine süddeutsche Offenheit kam gut an, der Applaus galt dem Geschäftsführer der Seniorenresidenz im Herzen von Lemförde. Sein Dank galt den Bewohnern, den Angehörigen, den Ärzten, Mitarbeitern und Förderern. Und wie im guten Märchen vergaß Grimm nicht die langjährigen Mitarbeiter: „Die Krone erhält unsere Schwester Maria. Sie begleitet die Einrichtung seit 23 Jahren.“ Schwester Maria verlässt die Einrichtung als Koordinatorin der palliativen Versorgung. Sie begleitet weiterhin die Versorgung der Ärmsten. Elke Ernst (seit 22 Jahren im Haus tätig), Ruth Mers (15), Ingeborg Hoheisl und Melanie Kellenbrink (beide 13), Hildegard Hermoni (12) und Gülsen Gören (11) erwähnte Grimm mit viel Respekt vor der beruflichen Leistung. „Die Seniorenresidenz ATV ist heute eine Topadresse für einen befriedigenden Job, bei dem man viel Freizeit hat und unglaublich gut verdient.“

Viel Lob hatte Thorsten Grimm seinen Sohn Lukas: „Er verliert nie die Kontenance, hat den Überblick und ist der vorsichtige schwäbische Kaufmann.“ Lukas Grimm hat ein Studium in der Pflege absolviert, ist seit drei Jahren in der Assistenzzeit beim Vater und führt bereits die Konten. „Es wird Zeit, dass ich ihm die Leitung des Heimes übertrage.“

Nach dem kleinen Festakt ließen es die Gäste im Garten „krachen“, wie Grimm gebeten hatte. Thorsten Grimm und Manfred Röser führen Seniorenhäuser in Lemförde und Koblenz, zwei Tagespflegeeinrichtungen in Lemförde und Kruft sowie einen Ambulanten Pflegedienst in Kruft.