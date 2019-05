Maikranz hängt in Lembruch

+ © Böse © Böse

Bei schönstem Wetter hängte der Heimat- und Verschönerungsverein Lembruch den Maikranz am Maibaum auf der Seestraße in Lembruch auf – musikalisch umrahmt vom Shanty Chor Grawiede und im Beisein von Bürgermeisterin Margarete Schlick. Dann ging es zum Entenfang, wo schon Würstchen auf dem Grill lagen und das Bier angezapft war. Bei Musik von DJ „Make me Smile“ und Einlagen des Shanty-Chors verbrachten viele Lembrucher und Camper dort einen netten Abend, so der Heimat- und Verschönerungsverein.