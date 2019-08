„Lutherspatzen“ öffnen Türen

Lemförde – Es hat sich viel getan bei den „Lutherspatzen“, der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte in Lemförde: Eine Krippe ist dazugekommen, die neue Außengruppe im Container ist inzwischen eröffnet und mit Leben gefüllt. Um Eltern und allen anderen Interessierten zu zeigen, was sich alles verändert hat, und über die tägliche Arbeit zu informieren, öffnet die Einrichtung am Samstag, 24. August, von 11 bis 14 Uhr ihre Türen.

Vor allem die neuen Container, in denen übergangsweise bis voraussichtlich 2021 Kinder untergebracht sind, hätten bei einigen Fragen aufgeworfen, berichtet Leiterin Anke Kordes. Denn in der Kita wird mit einem sogenannten offenen Konzert gearbeitet. Das heißt, die Kinder befinden sich nicht den ganzen Tag in einer festen Gruppe, sondern können sich je nach Interesse in verschiedenen Bereichen aufhalten. Die Mädchen und Jungen im Container sind aber räumlich vom Gebäude getrennt. Anke Kordes versichert allerdings: „Der Geist des Haus wird dorthin weitergetragen.“ Wie das praktisch funktioniert und vieles mehr werden sie und ihre Kollegen den Besuchern am Samstag erläutern.

Ein Programm war laut Kordes ursprünglich gar nicht geplant, doch als die Kinder vom Tag der offenen Tür erfahren hätten, seien sie sofort Feuer und Flamme gewesen und hätten Vorschläge gemacht, wie sie den Tag gestalten könnten, berichtet die Leiterin. „Das ist das, was wir uns wünschen. Dass die Kinder Initiative ergreifen.“

Die Mädchen und Jungen haben dann verschiedene Ideen entwickelt. „Wir waren nur die Handlanger, die Kinder sollten im Vordergrund stehen“, beschreibt Anke Kordes die Rolle der Kita-Mitarbeiter. So haben die Kinder Plakate gemalt und in Lemförde verteilt und aufgehängt, mit denen sie zu der Veranstaltung einladen. Außerdem haben sie ein Bilderbuchkino geplant. Die Geschichte haben sie sich selbst ausgedacht und die passenden Bilder dazu selbst gemalt. Das fertige Werk werden die kleinen Künstler am Samstag um 11.30 und um 13 Uhr zeigen. Wie es sich für ein richtiges Kino gehört, gibt es – gegen einen kleinen Obolus – natürlich Popcorn dazu.

Eine weitere muntere Truppe hat Bilder gemalt und gerahmt. Auch damit ließe sich Geld verdienen, meinen die Mädchen und Jungen. Eine Verwendung der hoffentlich reichlichen Einnahmen haben sie auch schon im Sinn: Eine neue Legoeisenbahn soll her, denn die alte ist kaputt und wird schmerzlich vermisst. mer