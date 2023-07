„Loslassen und auf Zukunft einlassen“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Klasse 10a mit ihrem Klassenlehrer Dirk Fischer. © Oberschule

Die Von-Sanden-Oberschule in Lemförde hat 42 Schülerinnen und Schüler verabschiedet.

Lemförde – Viele weise Worte hörten die 42 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen der Von-Sanden-Oberschule in Lemförde, die am Freitag im Landgasthaus Koch in Brockum ihre Entlassung feierten. Schulleiter Marc Greve ermutigte die Absolventen, mit Selbstvertrauen und voller Zuversicht in die Zukunft zu gehen und auf die Fähigkeit der Menschen, schwierige Phasen zu überstehen, zu vertrauen. „Lasst die Vergangenheit los und nehmt die Zukunft an. Und wenn Ihr einmal alt seid, merkt Ihr, dass die Vergangenheit und die Zukunft immer in einen Menschen münden“, wurde er philosophisch.

Die Klasse 10b mit ihrem Klassenlehrer Helge Rackebrandt. © Oberschule

Die Schülersprecher Jolie Piontek und Leon Pascal Schmidt sprachen ihren Mitschülern Teamgeist und Fürsorge aus. Die stellvertretende Elternsprecherin Mareen Wiewel befand: „Auch Sackgassen eröffnen manchmal ungeahnte Schleichwege. Macht Eure eigenen Erfahrungen.“ Dr. Günther Scholz von der Hans-Georg-Ring-Stiftung warnte die Absolventen vor jenen Menschen, die die Bodenhaftung verloren haben, etwas vorgäben, was sie nicht hätten.

Für einen Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma ehrte Manfred Tuma von der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Julia Bogacka und Leon Pascal Schmidt mit einer Weiterbildungsprämie. Für soziales Engagement erhielten Jolie Piontek und Leon Pascal Schmidt einen Büchergutschein und ein A für ihr gutes Verhalten auf dem Zeugnis. Grundschulleiterin Cordula Lindemann bat Emilie Hafner auf die Bühne und dankte ihr für ihr Engagement als Schulbusbegleiterin für die Grundschüler.

Die Klasse 10c mit ihrer Klassenlehrerin Simone Engel. © Oberschule

Für einen multikulturellen musikalischen Rahmen sorgten die Oberschüler selbst. Wiktoria Pradzinska und Kevanta Richard Barrows sangen den Song „Lovely“, Schüler der 10a, 10b und 10c trugen den Klassiker „Mein kleiner grüner Kaktus“ bei, Louna Madani sang in ihrer türkischen Muttersprache das Liebeslied „Kalbimin tek…“ und Kornelia Kowalska gab „Stay“ zum Besten. Die Musik der Schüler, die Vielfalt der Nationen und Sprachen und das Miteinander an der Oberschule unterstrichen letztlich den Wunsch von Schulleiter Greve: „Nächstes Jahr möchte ich das Siegel ,Schule ohne Rassismus‘ tragen, denn nur mit Vielfalt, wie bei der Musik, können wir unsere Welt gestalten.“

Besondere Ehrungen erhielten Jolie Piontek (v.l.), Julia Bogacka, Leon Pascal Schmidt und Emelie Hafner. © Brauns-Bömermann

Die Absolventen der Von-Sanden-Oberschule 9a: Rania Bernoussi Miftah, Josephine Marleen Burow, Louna Madani. Lehrerin Sabrina Stärk

9b: Diyar Can Gören, Nina Charline Wiesmann, Cheyenne Maroldt. Lehrer Julius Kühn

9c: Dilara Bigesse, Schirin Bigesse. Lehrer Oliver Pollmann

10a: Eva Bogacka, Julia Bogacka, Jonas Gräber, Sandy Martina Hanelt, Celina Klatt, Leon Krause, Kalle Nagel, Mariella Neudecker, Jolie Piontek, Angelika Schenk, Finn-Luca Thiesing, Eddie Wagner. Klassenlehrer Dirk Fischer

10b: Deniz Akti, Kerem Chamit, Elisa Cloppenburg, Boran Gören, Emir Gören, Finn Greke, Emily Hafner, Valeria Jung, Fiona Koke, Cedrik Maas, Inka Seel, Lucas Strathmann. Klassenlehrer Helge Rackebrandt

10c: Yousof Amiri, Ida Marie Bültmann, Stefania-Andrada Gatea, Helin Gören, Daniel Groß, Nico Hoffmann, Nilofar Ismaili, Andro-Luca Karspeck, Leon Pascal Schmidt, Claire Wegener. Klassenlehrerin Simone Engel