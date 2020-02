Lösungen mit „Wald und Welle“

SCL schafft neue Stelle „Ökonomie und Haus“ / Wahlen zum Vorstand

+ Der neue Kran, notwendig geworden durch den Bau der Strandbar Beach Mar, steht.

Stemshorn – „Irgendwann saßen wir in unserem neuen Haus und dachten, wie schön doch der See ist.“ So leitete Sportwart Morten Häger die Entstehungsgeschichte der Entscheidung zur Neuauflage der Langzeitregatta im Segelclub Lembruch (SCL) im Juli dieses Jahres ein. Der „Clou“: Der Einsatz eines GPS-gestützten Tracking-Systems soll erstmals ermöglichen, die einzelnen Positionen der Teilnehmer während der Regatta von Land aus per PC nachzuverfolgen; quasi eine Art Livestream. Nicht die einzige Neuigkeit, die der Vorstand während der Versammlung im Hotel Tiemann in Stemshorn entblätterte: Dem bisher nicht besetzten Posten „Ökonomie und Haus“ wolle man Leben einhauchen. „Den haben wir in der Satzung gefunden“, schmunzelte Vorsitzende Marianne Altvater. Der Posten macht Sinn, bedingt durch den Neubau des Betriebsgebäudes 2018 und grundsätzlich geänderten Rahmenbedingungen in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Ferienpark „Marissa“. Birgit Köster nahm die Wahl gerne an: „Ich möchte langsam in die Vorstandsarbeit reinschnuppern.“