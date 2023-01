Lkw kippt auf die Seite: Fahrer schwer verletzt

Ein umgestürzter Sattelzug rief am Sonntagnachmittag eine Vielzahl an Rettungskräften auf die B 51 nach Stemshorn. © Dr. Schütz

Der Fahrer eines Lkw wurde bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 in Stemshorn schwer verletzt. Warum sein Sattelzug von der Fahrbahn abkam und umkippte, ist noch unklar.

Stemshorn – Zu einem Verkehrsunfall mit einem eingeschlossenen Lkw-Fahrer wurden am Sonntagnachmittag die Feuerwehren Stemshorn, Mitte und Lembruch, sowie Rettungsdienst und Polizei gerufen. Auf der Bundesstraße 51 in Höhe der Einmündung „Im Sack“ in Stemshorn kam ein in Richtung Osnabrück fahrender Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache auf den rechten Seitenstreifen und kippte anschließend auf die Beifahrerseite, wie Feuerwehr-Pressesprecher Dr. Michael Schütz berichtet. Der Lkw-Fahrer wurde dabei in seinem Fahrerhaus eingeschlossen und von den Einsatzkräften der Feuerwehr durch Entfernung der Windschutzscheibe befreit. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Der Verkehr auf der Bundesstraße wird für den Zeitraum der Fahrzeugbergung örtlich umgeleitet.