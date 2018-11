Lieder, die Weihnachten und das Meer verbinden

Der Shanty Chor Dümmersee gastiert mit seinem Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Lemförde. - Foto: Shanty Chor

Lemförde - Shantys, Weihnachten und Kirche – das passt hervorragend zusammen, findet der Shanty Chor Dümmersee. Davon überzeugen können sich Interessierte bei drei öffentlichen Konzerten der Sänger in der Region, unter anderem am Freitag, 30. November, in Lemförde.

Bekanntlich seien Shantys von harten Seemannsleuten gesungen worden, um den Takt beim Lichten des Ankers, beim Setzen der Segel oder beim Laden des Schiffes vorzugeben und dadurch die schwere Arbeit zu erleichtern, erklärt der Chor in einer Pressemitteilung. Nur spät abends, frei von der Wache, hätten sie sich in kleinen Gruppen auf dem Deck, in der Kombüse oder Kajüte getroffen und dann Lieder von ihren Lieben zu Hause, von Sehnsucht und Heimweh gesungen.

Besonders zur Weihnachtszeit sei bei den Matrosen mit rauen Herzen die Erinnerungen an ihre Kindheit, die liebe Mutter und die ferne Heimat aufgekommen, und es seien mit tiefen Gefühlen Weihnachtsmelodien gesungen worden. Es gab auch immer wieder neue Lieder, die Weihnachten, das Meer und das Leben auf hoher See verbanden, so der Shanty Chor Dümmersee.

Aus diesen vielen maritimen Weihnachtsliedern haben die Sänger des Chores für die Adventszeit ein Programm zusammengestellt. Neben klassischen Weihnachts- und Kirchenliedern sowie maritimen Weihnachtsliedern werden auch Stücke zu hören sein, die auf den ersten Blick nichts mit dem Weihnachtsfest zu tun haben. „Aber bei genauerem Hinhören werden die Besucher schnell erkennen, dass Lieder über Liebe, Einsamkeit und Sehnsucht sehr wohl zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, passen“, so der Chor.

In der Adventszeit veranstaltet der Shanty Chor sechs Konzerte, von denen drei öffentlich sind. Der Eintritt ist frei. Eventuelle Spenden fließen laut Mitteilung einem gemeinnützigen Zweck zu. Alle Interessierten sind eingeladen, sich mit den Konzerten auf die Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Am Freitag, 30. November, ab 19 Uhr sind die Sänger in der evangelischen Kirche in Lemförde zu Gast, am Sonntag, 2. Dezember, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche in Hunteburg und am Sonntag, 23. Dezember, ab 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Bad Holzhausen.

Aufgrund vieler Nachfragen habe der Shanty Chor Dümmersee in Kooperation mit der „Uwe-Müller-Musikproduktion“ erstmals eine Weihnachts-CD erstellt, die rechtzeitig zur Adventszeit in den Handel komme und auch bei den Konzerten zu erwerben sei, heißt es in der Mitteilung. Aufgenommen wurde sie im Rittersaal des Amtshauses Lemförde.