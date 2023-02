Lieblingstermin Spendenübergabe ‒ 15.000 Euro für Vereine und Institutionen

Von: Simone Brauns-Bömermann

Für Shera-Chef Jens Grill (vorne rechts) gehört das Spendencafé einfach dazu. Sein Unternehmen unterstützt unterschiedliche Vereine und Institutionen mit in Summe 15000 Euro. © Brauns-Bömermann

Das Spendencafé ist alljährlich einer der schönsten Termine für Chef Jens Grill. In diesem Jahr unterstützt sein Lemförder Unternehmen Shera ausgewählte Vereine und Institutionen mit insgesamt 15.000 Euro.

Lemförde – Der Termin für das Spendencafé kehrt jährlich wieder – „und er ist einer meiner liebsten Termine im Jahr“, beteuert Jens Grill, Chef der Firma Shera Werkstofftechnologie. Nun ist den meisten Chefs das Geldeinnehmen lieber als das Geldausgeben, im Sinne des wirtschaftlichen Erfolgs wird das auch bei Grill nicht anders sein. Das Spendencafé liegt ihm dennoch am Herzen. Einmal im Jahr verteilt die Shera bestimmte Summen an Vereine und gemeinnützige Organisationen, um denen das Leben leichter zu machen. Bereits zum zehnten Mal war das jetzt so, insgesamt spendete die Shera 15.000 Euro. „Wir machen das gern, weil es unserem Unternehmen wirtschaftlich gut geht“, so Jens Grill.

Das Prinzip ist immer das Gleiche: Die Shera-Mitarbeiter haben die Möglichkeit, die Begünstigten auszusuchen, fungieren so als Paten spezieller Projekte. Zur Spendenübergabe treffen sich dann alle im Meeting-Gebäude der Shera im Espohl.

Seit vielen Jahren verzichten Kunden des Unternehmens auf Weihnachtspräsente. Das dadurch gesparte Geld fließt stattdessen an die ausgewählten Stellen. Immer vor Weihnachten sammelt Anja Schwarz aus dem Marketing von Mitarbeitern Vorschläge für Vereine oder Institutionen, die ihnen wegen ihres Engagements am Herzen liegen. Die meisten auf der Liste sind aus der Region, zwei von Vertriebsmitarbeitern vorgeschlagene Begünstigte kommen aus Berlin und Nürnberg. Insgesamt teilen sich die 15 000 Euro unter zehn Institutionen auf. Dort können nun oft lang gehegte Wünsche in Erfüllung gehen.

Bei Kaffee und Kuchen brachte die Vorstellungsrunde die Ideen näher, beim anschließenden Gespräch untereinander, entwickelten sich schnell Synergien – wie zwischen dem Verein Ferienkiste „Altes Amt Lemförde“ und der „!Ninja Kids Abteilung“ des TSV Siedenburg, vertreten durch ihre Trainerin Caroline Besler. Sie berichtete: „Inzwischen sind es 80 Kids, die wie im Fernsehen wie Ninjas in unserer Sporthalle die Parcours rocken.“ Die Spende setzt die Leiterin für neue Geräte wie eine Slackline und Outdoorgeräte ein. Maren Delicat, Vorsitzende der Ferienkiste, definierte Siedenburgs Sporthalle als ein neues Ziel für die Kinder, die am Ferienkistenprogramm teilnehmen. Und der Rest des Geldes: „Wir schaffen Käppis für die Kinder an, damit wir uns auf Fahrten immer wiederfinden.“

Aber es gab auch ganz ernste Sorgen, trotz Spende – siehe Karin Rademacher von der kirchlichen Lebensmittelausgabe. „Wir wissen nicht, wo wir ab 30. Juni mit unserem Angebot unterkommen“, weist sie auf ein bekanntes, aber immer noch ungelöstes Problem hin. Sie bat erneut, Vorschläge für geeignete Räumlichkeiten in Lemförde zu kommunizieren.

Ellen Strathmann versprach neue Trikots für ihre Voltigierer im Reitverein Wagenfeld. „Das wird funkelnde Augen geben, wenn wir endlich wieder aufs Turnier dürfen und das mit neuem Outfit.“ Wilhelm Bufe war für den Igel e.V. aus Barnstorf gekommen. „Die Küche unseres offenen Treffs im Mehrgenerationenhaus muss renoviert werden“, berichtete er aus dem Vorstand.

„Merci, Jens!“, sagten Axel Meinke und Nicole Otte von der Hospizstiftung Stemweder Berg. Der ist Jens Grill sehr verbunden, er übernahm zum wiederholten Mal die Patenschaft. Für die Arbeit der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des ambulanten Hospizdienstes und die Unterstützung der Angehörigen soll die Spende von Shera verwendet werden. „Wir planen auch eine mehrtägige Pilgertour, Trauerwandern im Stemweder Berg und möchten unser 30-jähriges Jubiläum feiern“, beschrieb Otte weitere Verwendungszwecke.

Katharina Fröhlich hatte Mitarbeiterin Anja Schwarz vorgeschlagen. Fröhlich ist im Vorstand des jungen Jugendkulturvereins Art.Lab, der Angebote für Jugendliche aus sozial schwachem Umfeld bietet und seit 2021 bereits 18 Projekte umsetzte. „Mit den Finanzen sind wir immer im Stop-and-Go-Modus“, beschrieb Fröhlich. Umso erfreulicher kam die Spende an. Bedacht wurden auch der Tierschutzverein Ibbenbüren/Osnabrück sowie die zwei Projekte von Vertriebsmitarbeitern aus Berlin und Nürnberg: „Pfeffersport“ fördert inklusive Fußballprojekte und der TSV Röthenbach kann nun einen neuen, behindertengerechten Zugang zum Vereinsgebäude bauen. Jens Grill kommentierte die unterschiedlichen Engagements mit großem Lob: „Wenn man etwas mit Herzblut macht, egal ob im Ehrenamt oder in der Wirtschaft, dann wird es gut.“

Projekte und Spenden-Paten Art.Lab.e.V., Katharina Fröhlich, Patin Anja Schwarz. Igel Barnstorf, Wilhelm Bufe, Patin Karola Grill-Lüdeker. Hospizstiftung Stemweder Berg, Nicole Otte und Axel Meinke, Pate Jens Grill. Kirchliche Lebensmittelausgabe Lemförde, Karin Rademacher, Patin Ingrid Jürgens. Arbeitsgemeinschaft Ferienkiste Altes Amt Lemförde, Maren Delicat, Patin Emma Zeidler. Reitverein Wagenfeld, Ellen Strathmann, Patin Finja Helmerking. „Ninja Kids“ TSV Siedenburg, Caroline Besler, Patin Andrea Seger. Tierschutzverein Ibbenbüren/Osnabrück, Patin Sarah Schmidt. TSV 1927 Röthenbach, Pate Raphael Pfeiffer. „Pfeffersport“, Pate Denny Fechner.