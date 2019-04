„Liebe den Kunden, wie er ist“

Großes Interesse herrschte am Reklamation-Seminar der Wirtschaftsförderung im Rittersaal des Amtshofes in Lemförde. Fotos: Brauns-Bömermann

Lemförde - Von Simone Brauns-bömermann. Die richtige Frage stellen bei aufgebrachten Kunden, Verständnis ausdrücken bei gleichzeitigem Grenzen aufzeigen und Kompromissfindung, das war ein gut funktionierendes Rezept für die 65 Teilnehmer des Kompaktseminars mit Nikolaus Rohr, Trainer in Führung und Verkauf. Eingeladen war der ehemalige Diplom-Handelslehrer aus Oldenburg mit Affinität zur menschlichen Psyche von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Diepholz in den Rittersaal Lemförde.

Der Landkreis bietet an wechselnden Orten in Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden und Samtgemeinden unterschiedliche Fortbildungsthemen für Betriebe an.

In Lemförde beackerte Rohr das Thema „Reklamation? Na und?“, das eindeutig den Umgang mit schwierigen Situationen und Menschen bedeutete.

„Gibt es in ihrem Unternehmen Reklamationen?“, stieg er ein – die Finger im Saal gingen hoch. Und da der Referent aus der Landwirtschaft kommt, verwandte er die erste halbe Stunde des Seminars mit der „Bodenbereitung“. „Machen Sie sich als erstes klar: Keine Firma hat Lust, die gleichen Fehler mehrfach zu machen.“ Bedeutete, dass das Fehler machen nicht das Problem darstellt, aus dem Fehler jedoch unbedingt gelernt werden muss und die eingehende Reklamation als Chance zu verstehen ist.

Rohr war der Typ Mensch, der nicht sagt: „Vergessen Sie nicht, Ihr Handy auszuschalten.“ Sein Ansatz war: „…und vergessen Sie bitte nicht, nach der Veranstaltung Ihr Handy wieder anzuschalten.“ Nach dem Prinzip positiv aufstehen, den Tag als besten aller Tage für sich zu definieren und mit acht Zähnen sichtbar, sprich mit einem Lächeln, in den Beruf zu gehen. Er ging tief in die Psychologie hinein, wenn er als Wichtigstes zuerst Sigmund Freud zitierte: „Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos.“

Als Puffer für einen Tag, der noch so gut geplant ist, dann durch eine Reklamation durchkreuzt wird, empfahl er, die drei Grundgesetze des Lebens zu beherzigen: Freude, Gedanken sind starke Kräfte und Kundenorientierung. „Mit der drastischen Reaktion auf einen Kunden verschleudern Sie Ihre Energie.“ Wer mit zu hohen Erwartungen an die Kunden trete, werde zwangsläufig enttäuscht. „Der Kunde muss nicht freundlich sein. Liebe ihn aber, wie er ist“, sagt Rohr. Die Lösung sei, die eigenen Erwartungen zu reduzieren. Bei Kollegen oder dem Chef gelte jedoch das Kommunizieren der Erwartungen.

Zurück zu den reklamierenden Kunden. Der Experte empfahl: „Großzügigkeit bei Kleinigkeiten und Kleinlichkeit bei großen Beträgen zahlen sich aus. Mit Großzügigkeit und Freundlichkeit investieren Sie in einen Stammkunden, gerade nach einer Reklamation.“

Er verdeutlichte, dass eine Reklamation nie grundlos sei und der Grundsatz der prompten Erledigung gelte immer, sofern möglich. „Wenn die Maschine in China nicht läuft, gilt das miteinander kommunizieren.“

Vor der Pause schienen der Boden bereitet und eine Reklamation als Lernchance für das Unternehmen verstanden. Dann folgten Tipps zum praktischen Umgang mit den reklamierenden Menschen: „Ab sofort reagieren Sie wie ein Arzt. Sie fragen: Was ist mit dem anderen los. Daraus ergibt sich Verständnis.“ Dieser Ansatz gehört zum Anti-Ärger-Training. Der Ablauf einer Reklamationsabwicklung könne mit einer Checkliste im Unternehmen erleichtert werden. Kernpunkte müssen Lächeln, auch am Telefon, aktives Zuhören, eine Verständnisformulierung, Lösungsangebot, Einwände ausräumen und sich bedanken beinhalten.

„Dabei hilft oft der gute alte Sesamstraßenmodus.“ Er war sich sicher, wer die W-Fragen stelle, wie in der Kindersendung, zeige Interesse und führe. Die Art der Formulierung wie „Was halten Sie davon, wenn wir das so lösen“ oder „Wir lassen uns gemeinsam etwas einfallen“ führten zum Erfolg.

Als Fazit galt: Ein gut gelaunter, ausgeglichener, nicht beleidigter Mitarbeiter, der eine Reklamation annimmt, im Sinne von „sich der Sache ehrlich annehmen“ kann Kunden für die Zukunft binden. „Kundenzufriedenheit gilt heute nur als Basis, anstreben müssen Sie aber Kundenbegeisterung für ihr Produkt.“ Rohr empfahl weiter, Stammkunden einmal jährlich und Neukunden vier Wochen nach Zahlung zur Zufriedenheit zu befragen.