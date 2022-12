„Lichterzauber“ lässt Lemförde weihnachtlich erstrahlen

+ © Hefkaluk Lichterzauber von oben: Im Lemförder Bürgerpar stand am Wochenende das Budendorf. © Hefkaluk

Es gibt kaum öffentliche Weihnachtsbeleuchtung in Lemförde in diesem Jahr. Doch dafür gab es wieder den „Lichterzauber“ im Bürgerpark. Die Besucher kamen reichlich und brachten den einen oder anderen Betreiber einer Getränkebude an dessen Grenzen. „Wir sind alle rundum zufrieden“, bilanzierte Dietmar Emshoff von den veranstaltenden „Lemförderern“ das zweitägige Event.

Lemförde – Der Blick von oben aus einem Fenster des Rathauses auf das kleine Budendorf im Bürgerpark verrät schon, warum der „Lichterzauber“ seinen Namen bekommen und auch verdient hat. Auf der leicht gefrorenen Oberfläche der Gräfte, der kleinen Wasserfäche hinter dem Lemförder Amtshof, spiegeln sich die Lichter der rund 30 Verkaufsstände. Und der Gegenblick zeigt das Ganze noch mal mit dem angestrahlten Rathaus als Hintergrundkulisse. Stimmungsvoll ist das allemal. Und wenn der „Lichterzauber“ dann auch noch so gut besucht wird wie am Samstag und Sonntag, bleiben wenig Wünsche offen. Dietmar Emshoff, Vorsitzender der veranstaltenden Werbegemeinschaft „Lemförderer“, fiel in seiner Bilanz jedenfalls spontan nichts ein, was hätte besser laufen können: „Wir werden sicherlich noch über das eine oder andere nachdenken, vielleicht über mehr Musik. Aber im Moment sind alle rundum zufrieden.“

+ Das Rathaus mit dem Amtshof bildete die Kulisse des Lemförder Lichterzaubers. Die Besucher kamen und blieben gerne – wie die Truppe rechts. © Hefkaluk, Martin

Am Samstagnachmittag hatte Emshoff gemeinsam mit Henrik Storck, dem Vertreter der verhinderten Lemförder Flecken-Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch, sowie den beiden Lichterfeen Pia Finkeldey und Laura Kanning den „Lichterzauber“ eröffnet. Es war das Ende einer dreijährigen Durststrecke, denn 2020 und 2021 war die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Doch 2022 wurde der Bürgerpark wieder in den weihnachtlichen Lichterglanz getaucht – „endlich“, wie Dietmar Emshoff in der Begrüßungsrede aufatmete.

Voll war es am Samstagabend – und kalt dazu. Glühwein, Feuerzangenbowle oder Eierpunsch fanden guten Absatz. „Manche Getränkebude ist an ihre Grenze gestoßen“, meinte Emshoff. Aber auch die Händler, die Essbares, Weihnachtsschmuck oder einfach nur Schönes und Nützliches anboten, konnten sich über Nachfrage nicht beschweren. Die Rückmeldungen der Händler gab Dietmar Emshoff so wieder: „Sie waren alle sehr zufrieden.“ Was zeigte: Das Konzept des Lichterzaubers mit dem Veranstaltzungsort Bürgerpark hat während der Corona-Pause an Anziehungskraft nichts eingebüßt. Und es war ganz offenbar richtig, mit dem Neustart genau dort anzuküpfen, wo es 2019 vorerst geendet hatte.

Konkrete Besucherzahlen zu melden, war jedoch so gut wie unmöglich. 1 000? 2 000? 3 000? Oder mehr? „Ich kann es nicht sagen“, so Emshoff ratlos. Denn bei dem Gewusel rund um die Gräfte und dem permanenten Kommen und Gehen ging der Überblick – auch von oben aus dem Rathausfenster – schnell verloren.

Klar ist aber: Viele der Besucher nutzten den Weihnachtsbaumverkauf auf dem Lichterzauber. Vor Ort den Baum aussuchen und kaufen, dann in den folgenden Tagen nach Hause liefern lassen – das zieht.