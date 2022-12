Lichterfahrt und Lichterzauber - Lemförde strahlt

Von: Carsten Sander

Es war ein Fest für die Augen: Lemförde feierte am dritten Adventswochenende seinen „Lichterzauber“ - den Weihnachtsmarkt im Bürgerpark hinter dem Amtshof. Rund um die Gräfte, den kleinen Wasserlauf im Park, standen die Buden, in denen örtliche Vereine, Verbände und Geschäftstreibende ihre Waren anboten. Alles in ein stimmungsvolles Licht getaucht - mit dem Sternengucker am Amtshofgiebel als Blickfang. Am Samstagabend lieferten die Trecker des Landvolks die vielbestaunte Zugabe zum „Lichterzauber“, Mit adventlich geschmückten Traktoren durchquerten die Landwirte auf der Fahrt von Brockum zur Endstation auf dem Weihnachtsmarkt in Rehden den Ort. Exakt 99 Trecker bildeten einen bemerkenswerten Korso, den ein staunender Knirps in der Menge der Zuschauenden am Straßenrand treffend beschrieb: „Das war cool!“ Hier gibt es die Bilder dazu!

