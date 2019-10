„Deutschlands Lieblingskino 2019“: Lichtburg in Quernheim unter Top 100

Die Lichtburg in Quernheim gehört zu der Top 100 der Aktion „Deutschlands Lieblingskino 2019“. Nun geht es in die nächste Runde.

62.519 Kino-Fans haben in diesem Jahr an der Aktion „Deutschlands Lieblingskino 2019“ von der Film- Plattform „Moviepilot“ teilgenommen. Insgesamt gibt es deutschlandweit etwa 1.600 Kinos, neben der Lichtburg in Quernheim haben es auch das LiLi-Servicekino in Wildeshausen, der Filmhof in Hoya und das Capitol-Theater in Walsrode in die Top 100 geschafft.

Lichtburg Quernheim bereits 2018 erfolgreich

Die ausgewählten Kinos können sich nun unter dem diesjährigen Motto „Soziales Engagement” auf den Titel „Deutschlands Lieblingskino 2019“ bewerben. Eine Fachjury entscheidet dann, welches Kino auf der Münchner Filmwoche 2020 die beliebte Gewinner-Kunde überreicht bekommt.

2018 hat es die moderne und zugleich nostalgische Lichtburg im 400-Seelen-Ort Quernheim sogar unter die Top 10 geschafft, für Platz 1 hatte es damals nicht gereicht. Aber vielleicht ist ja dieses Mal mehr drin. Hier findet ihr alle Kinos in der Top 100.

