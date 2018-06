Leuchtturmprojekt soll Dümmer erstrahlen lassen

Lembruch - Von Melanie Russ. Ein Hauch von Aufbruchstimmung herrschte gestern Vormittag im Zelt neben den Musterhäusern im Marissa-Ferienpark in Lembruch. Dort begann der kleine Festakt mit zahlreichen Ehrengästen, an dessen Ende der offizielle erste Spatenstich stand, der nach rund fünf Jahren der Planung den von vielen lange herbeigesehnten und von einigen gefürchteten Baubeginn symbolisiert.

„Wir fühlen uns geehrt, diesen Standort zu neuem Leben erwecken zu dürfen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die Schönheit der Landschaft mit den Ansprüchen einer ganzjährigen Nutzung in Einklang zu bringen“, sagte Erik Winther, Geschäftsführer der Wald und Welle GmbH.

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe erinnerte an die Entwicklung des Tourismus am Dümmer, der in den 1970er- und 80er-Jahren boomte, seit den 90er-Jahren rückläufig war und in jüngster Vergangenheit wieder an Bedeutung gewinnt. Er erinnerte auch an das sogenannte Schweizer Dorf, ein Tourismusprojekt, aus dem letztendlich nichts wurde und dass ein Grund für anfangs große Skepsis gegenüber dem Marissa-Park gewesen sein mag. „Ich verspreche mir durch die neue Ferienanlage eine erhebliche qualitative Verbesserung der touristischen Infrastruktur und die Erschließung neuer Kundengruppen“, blickte Scheibe sehr zuversichtlich in die Zukunft.

+ Vertriebsleiter Christian Puls stellte das Ferienpark-Projekt vor.

Landrat Cord Bockhop sprach von einem Leuchtturmprojekt, für das man nicht nur Investoren brauche, sondern auch eine vorausschauende und mit Rückgrat ausgestattete Politik. „Mit viel Kraft haben Sie in kürzester Zeit beschlossen, was notwendig war, und einen Bebauungsplan gezaubert, auf den Sie stolz sein können“, sagte er in Richtung der zahlreichen Ratsmitglieder.

Vertriebsleiter Christian Puls erläuterte den Gästen, warum Wald und Welle vom Erfolg des Ferienparks überzeugt ist. Der Tourismus in Deutschland habe sich in den vergangenen 20 Jahren verändert, mehre Kurzurlaube im Jahr lägen heute im Trend. Puls: „Wir sind überzeugt davon, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.“ Zum Einzugsbereich rechnet er einen Umkreis von 300 Kilometern in dem circa 20 Millionen potenzielle Feriengäste lebten. Zudem gebe es starke Zuwächse im Bereich der Ferienimmobilie. Über 30 Prozent Wertsteigerung in Niedersachsen sei möglich und in den vergangenen Jahren auch erreicht.

Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt sollen laut Christian Puls im Juli starten. Er umfasst 21 Gebäude mit 150 Wohneinheiten sowie eines der zwei geplanten Restaurants. Auch der Strandbereich mit Beach Club und See-Sauna soll in dieser ersten Phase angelegt werden. Die Häuser und Wohnungen sollen im nächsten Sommer bezugsfertig sein. Erik Winther ist zuversichtlich, dass alle Wohnungen bis 2020 fertiggestellt und sämtliche Arbeiten am Ferienpark 2021 abgeschlossen werden können.

+ Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe hofft auf einen touristischen Aufschwung.

Mit dem Interesse an den Immobilien ist Vertriebsleiter Puls durchaus zufrieden. In den zwei Monaten seit Vermarktungsstart seien bereits 90 Einheiten für einen Kauf reserviert worden. Man bemühe sich, die Verträge zeitnah abzuschließen.

Für eine Ein-Zimmer-Wohnung mit 28 Quadratmetern müssen Investoren 115 000 Euro hinblättern, die kleinste der drei Hausvarianten mit drei Zimmern ist für 259 550 Euro zu haben. Die Eigentümer können ihre Immobilie bis zu elf Wochen im Jahr selbst nutzen, in der restlichen Zeit muss sie vermietet werden. Darum kümmert sich das Touristikunternehmen Novasol ebenso wie um die Bewerbung des Ferienparks. „Zum Winter werden 10 000 deutsche Reisebüros von der Ferienanlage erfahren“, versprach Novasol-Projektmanager Thomas Heinrich. Für seine Bemühungen erhält das Unternehmen 25 Prozent der Mieteinnahmen, der Rest geht an die Immobilieneigentümer.

Puls rechnet mit einer 65-prozentigen Auslastung des Ferienparks. Als Mieter sieht er neben Privatpersonen auch gewerbliche Touristen, etwa Geschäftspartner hiesiger Unternehmen. Dabei hat er allerdings eher die gehobeneren Gehaltsgruppen im Auge. Für einen Monteur seien die Wohnungen vermutlich eher nichts, so der Vertriebsleiter.