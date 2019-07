Leseratten sind wieder im Fieber

Sommerferienclub gestartet / Teilnahme noch bis Anfang August möglich

+ In der Bücherei Lemförde werden viele Aktionen während der „Lesefieber“-Aktion angeboten. Beim Zubreiten der Obsttörtchen hatten die Mädchen und Jungen viel Spaß.

Lemförde – Das Lesefieber steigt. In Lemförde startete erneut die Ferien-Lese-Aktion mit riesigen Interesse bei den Mädchen und Jungen. „Zum Auftakt waren diesmal 55 Kinder gekommen, die eines der Bücher ausleihen wollten“, freute sich Kerstin Lagemann, neben Anette Sorgatz und Erika Klös Teil des Büchereiteams, über das große Interesse an dem Angebot der Lemförder Bücherei am Amtshof.