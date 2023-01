Lemförder Feuerwehr: Sirenen-Nutzung alternativlos

Von: Melanie Russ

Einfach und technisch unkompliziert haben sich Sirenen über Jahrzehnte in der Alarmierung bewährt. Doch in den vergangenen Jahren ist es vielerorts still geworden. Infolge der Ausstattung der Feuerwehren mit digitalen Meldeempfängern und den vielfältigen digitalen Möglichkeiten der Bevölkerungswarnung schienen Sirenen aus der Mode gekommen. Inzwischen erleben sie eine Renaissance. Auch in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ denkt man über eine Reaktivierung nach.

Lemförde – Dort bleiben die Sirenen seit dem 1. Juli vergangenen Jahres stumm. Der Samtgemeindeausschuss hatte 2017 beschlossen, sie nach Ausstattung der Gemeindefeuerwehr mit digitalen Meldeempfängern und einer Übergangsphase abzuschalten. In seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 19. Januar, ab 19 Uhr im Rittersaal des Amtshofes wird sich der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss mit einem Antrag der CDU-Fraktion befassen, diesen Beschluss aufzuheben und die Sirenen auf digitale Alarmierung umzurüsten. Außerdem soll die Verwaltung ein Konzept erarbeiten, wie die Sirenen nach und nach gegen elektronische ausgetauscht werden können. Sie begründet ihren Antrag mit entsprechenden Wünschen der Gemeindefeuerwehr.

Deren Führung erläutert in einer Stellungnahme ausführlich, warum aus ihrer Sicht der aktuelle Umstand untragbar ist und „die Wiedereinführung einer redundanten Alarmierungseinrichtung der Einsatzkräfte über Sirenen alternativlos“. Die beste Alarmierungseinrichtung, um den Einsatzkräften zu signalisieren, dass Menschenleben in Gefahr seien oder es sich um ein besonderes Schadenereignis handele, bleibe die Sirene, heißt es in der Stellungnahme.

Nachteile von digitalen Meldeempfängern

Die digitalen Meldeempfänger als alleinige Alarmierungsform haben laut Feuerwehrführung mehrere Nachteile: Sie seien leiser als die alten und in lauter Umgebung schlecht zu hören, der schwache Vibrationsalarm sei in Arbeitskleidung kaum zu spüren, sie seien nicht immer „am Mann“ (etwa wenn der Akku geladen wird) und hätten aufgrund der Topografie nicht überall Empfang.

Die Alarmierung per Handy sei zwar ein wichtiges Zusatzinstrument, aber auch nicht verlässlich, wenn der Empfang schlecht oder das Netz überlastet ist, beispielsweise an Silvester, beim Brockumer Markt oder Dümmerbrand. „Nur mittels Sirenenalarm lässt sich eine große Anzahl Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit alarmieren“, so die Feuerwehr. Gerade nachts sei ihr Warn- und Weckeffekt enorm.

Samtgemeinde: Reaktivierung nicht erforderlich

Die Samtgemeindeverwaltung sieht das anders. Die Reaktivierung der Sirenen zum Brandschutz sei aufgrund der vorhandenen Alarmierungssysteme nicht erforderlich. Und der für den Katastrophenschutz zuständige Landkreis Diepholz plane nicht, im Katastrophenfall Sirenen einzusetzen. Er setze für die Bevölkerungswarnung vor allem auf die klassischen Medien (Radio, Fernsehen, Internet) und WarnApps. Bei Bedarf könne auch der mit Außenlautsprecher ausgestattete Einsatzleitwagen der Feuerwehr für Warnzwecke eingesetzt werden, argumentiert die Verwaltung. Die Feuerwehrführung hat da ihre Zweifel. Zum einen werde das Fahrzeug im Ernstfall vermutlich im Einsatz benötigt, zum anderen sei fraglich, wie man im Katastrophenfall auf diese Weise gut 8000 Menschen zeitnah warnen wolle.

Und wie sieht es mit dem finanziellen Aspekt aus? In der Samtgemeinde gibt es laut Verwaltung 19 Sirenen. Die Kosten für ihre Umrüstung auf digitalen Empfang schätzt sie auf 13 000 Euro. Der Austausch gegen elektronische Sirenen würde gut 170 000 Euro kosten – wobei geprüft werden müsste, ob es auch weniger Sirenen tun.

Ebenfalls offen ist noch, ob die Samtgemeinde von einem Förderprogramm des Landes profitieren könnte. Über das Programm bekäme sie die kompletten Umrüstungskosten erstattet – sofern der Landkreis Diepholz als Katastrophenschutzbehörde eine Notwendigkeit für die Umrüstung bestätigt. Der Landkreis rät laut Verwaltung, vorerst abzuwarten, wie der Bund in Zukunft die Bevölkerungswarnung ausgestalten und ob er beim Zivilschutz auf eine flächendeckende Sirenenalarmierung setzen will, um dann gegebenenfalls landkreisweit die passenden Sirenenstandorte zu ermitteln.