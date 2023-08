Lemförde und die 775-Jahr-Feier: Einmalig gut

Von: Carsten Sander

Teilen

Im kleinen Teich hinter dem Lemförder Rathaus spiegelt sich das Festgelände mit dem XXL-Eventdach. © Katalin Sievers

Die Feier zum 775. Geburtstag des Flecken Lemförde hat Maßstäbe gesetzt. Lasershow, Location und das Programm an den zwei Festtagen haben Tausende Besucher angelockt. Nun könnten Erwartungen wachsen, auch der „Lemförder Sommer“ als ähnliche Veranstaltung könnte fortan so gestaltet werden. Doch das wird nicht passieren. Das vergangene Wochenende sei einmalig gut gewesen und wird auch einmalig gut bleiben.

Lemförde – Rückblende: Es war im April 2022, als Stephanie Budke-Stambusch in der sogenannten „Lemförder Runde“ einen Satz formulierte, der am vergangenen Wochenende seine ganze Bedeutung entfaltete. „Wir werden 775 Jahre alt – da wollen wir richtig ‘was abliefern, da muss ‘was kommen“, hatte die Bürgermeisterin des Flecken Lemförde von Vertretern der örtlichen Vereine, Verbände und Institutionen gefordert. Mit der großen Geburtstagsparty am Freitag und Samstag zeigte sich unter anderem, was sie damals wohl im Sinn hatte. Denn Lemförde hat richtig abgeliefert. In den zwei Tagen im aufwendig gestalteten Bürgerpark feierten die Lemförder mit Tausenden Gästen aus der Umgebung ein Fest, das Maßstäbe gesetzt hat. Besonders wegen der Lasershows an den Abenden. Aber auch die Location mit dem illuminierten Amtshof, dem XXL-Eventdach – Paragu genannt – und der großen Fläche im Bürgerpark erwies sich als Volltreffer.

Laser, Lopes, Lemförde - so wird Geburtstag gefeiert Fotostrecke ansehen

Das war der Party-Samstag in Lemförde Fotostrecke ansehen

Budke-Stambusch und Hauptamtsleiterin Kerstin Schult, die gemeinsam an der Spitze des ansonsten aus Dietmar Emshoff, Sebastian Wiegmann, Henrik Storck, Ludger von Husen und Festwirtin Dörthe Meier bestehenden „Arbeitskreises 775-Jahr-Feier“ standen, können also zufrieden Bilanz ziehen. „Es ist genau so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben: Wir haben mit den Lemfördern Geburtstag gefeiert“, sagt Kerstin Schult, der vor allem eines wichtig war: Nicht nur die Abende mit dem Partyprogramm sollten Leute anlocken, sondern auch der Samstagnachmittag. Gelungen? Gelungen! Schult: „Es sind Senioren mit Rollatoren gekommen, und die Kinder haben die Spielangebote angenommen.“ Teilweise habe sie „Tränen in den Augen“ gehabt, als sie sah, wer alles gekommen und wie lange geblieben war. Sie habe auch ältere Semester „noch um Mitternacht fröhlich tanzen sehen“.

Mit Lemfördern und Leuten aus der Samtgemeinde den 775. Geburtstag zu feiern – das war das Ziel. Das © sagt aus: Es hat geklappt. Foto: Katalin Sievers

Das Konzept ist aufgegangen, anders lässt sich nicht urteilen über die Party zum 775. Jubiläum des Ortes. Die Lasershows ragten dabei sicherlich heraus. Sie waren laut Kerstin Schult „in aller Munde“. Dass das Ganze eine Stange Geld gekostet hat, liegt auf der Hand. Für das gesamte Jubiläumsjahr mit seinen über die Monate verteilten Aktionen hatte die Gemeinde 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dazu kamen die Zuwendungen der 34 örtlichen Firmen, die das Jubiläum finanziell unterstützt haben. Wie viel letztlich in die Party geflossen ist, halten die Organisatorinnen zurück, aber klar dürfte sein: Es war der absolute Großteil des Budgets.

Dass es sich gelohnt hat, wird wohl jeder bejahen, der Gast war im Bürgerpark. Und Stephanie Budke-Stammbusch sagt: „Es ist unser 775. Jubiläum gewesen – das war uns etwas wert.“ Ergänzung Kerstin Schult: „Lemförde hat natürlich etwas ausgegeben. Aber wir haben es nicht für uns gemacht, sondern für den Ort. Und es ist eine einmalige Sache.“

„Ein Baum zum Fest“ – Spendenaktion verfehlt das Ziel, geht aber mit reduziertem Beitrag weiter Auch wenn es tolle zwei Tage waren in Lemförde, alles hat dann doch nicht wie gewünscht funktioniert. Die Aktion „Ein Baum zum Fest“ ist zum Beispiel hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Bei der Spendenaktion sollte – so der Grundgedanke – jeder Spendierfreudige mindestens 20 Euro locker machen, damit bald eine schon recht stattliche Esskastanie im Bürgerpark hätte gesetzt werden können. Doch der Spendentopf füllte sich nicht wie erhofft. 1 365 Euro kamen am Spendenstand zusammen. Das Drei-, wenn nicht sogar Vierfache wäre jedoch nötig gewesen. Offenbar waren aber 20 Euro als Mindestspende für viele Besucher der 775-Jahr-Feier zu hoch gegriffen.

An der Idee eines von Bürgern bezahlten Baums im Bürgerpark wollen die Lemförder Initiatoren dennoch festhalten. Aber nicht mehr mit 20 Euro als Mindestspende, sondern mit nur noch fünf Euro. Noch bis zum 15. September können Spenden im Bürgerbüro im Lemförder Rathaus eingezahlt werden. Die Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Dienstag zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr) sind dabei zu beachten.



Der Punkt „Maßstäbe setzen“ ist deshalb so eine Sache. Zu glauben, dass der nächste „Lemförder Sommer“ als traditionelles Fest an gleicher Stelle ähnlich groß, teuer und spektakulär ausfallen könnte, wäre falsch. „In dieser Größenordnung wird das in Lemförde nie wieder passieren“, meint die Hauptamtsleiterin Schult und kassiert von der Bürgermeisterin Budke-Stambusch einen kleinen Widerspruch: „Nie wieder – das weiß ich nicht. Aber wir machen es dann nicht mehr.“ In 25 Jahren, zum „800.“, müssen dann andere richtig was abliefern.